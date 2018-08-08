Сколько теперь получают врачи и что от них можно требовать
Врачи получили свои первые зарплаты по тарифу за каждого пациента
В июле врачи первичной медицинской помощи – терапевты, педиатры и семейные врачи – получили первые зарплаты по тарифам за каждого пациента. Накануне реформы министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун обещала, что медики будут получать 10-100 тыс. грн.
Сколько получают врачи теперь, когда реформа стартовала, и каких услуг от них можно требовать, узнавал сайт "Сегодня".
Сколько и за что теперь платят врачам
"Деньги ходят за пациентом" – это новый принцип оплаты работы врачей. Теперь зарплата медика зависит от того, сколько деклараций он подписал с пациентами. Пока этот принцип затрагивает только врачей первички – педиатров, семейных врачей и терапевтов. С 2020-го реформа охватит и остальных врачей.
Базовый тариф за пациента – 370 гривен в год. Для каждой возрастной группы применяется свой коэффициент. Чем чаще человек болеет, тем больше за его лечение получит государство.
- для пациентов в возрасте 18-39 лет будет действовать коэффициент 1. То есть, за них врач получит 370 грн;
- для новорожденных и до 5 лет – 4. Для врача это 1480 грн;
- для детей 6-17 лет – 2,2. За одного ребенка врач получит 814 грн;
- для людей от 40 до 64 лет – 1,2. Это 444 грн;
- для людей более старшего возраста – 2. За пенсионеров врачу положено 740 грн.
Допустим, терапевт набирает 2000 человек. Это люди разного возраста. Примерно 40% из них будут от 18 до 40 лет. 41% – от 40 до 64, и еще 19% – старше 64 лет. Это соотношение отображает реальное число взрослого населения по возрастным группам в стране.
Фото: AFP
Получается, в год терапевт получит 941 200 грн. В месяц это 78,4 тысячи гривен. Но сюда кроме зарплаты врача заложены расходы на анализы и диагностику, зарплата медсестры и так далее.
Медик не возьмет всю сумму за каждую подписанную декларацию себе. Она пойдет медучреждению. И договариваться о заработной плате нужно будет с администрацией медучреждения. Поэтому после старта новой формы финансирования в медучреждениях составили новые коллективные договора. В них прописаны новые зарплаты.
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Кто получит 18 тыс. гривень, а кто – 3 тыс. грн
В Межгорском (Закарпатская область) центре первичной медико-санитарной помощи новый коллективный договор вступает в силу с сентября. По нему у врача высшей категории базовая зарплата составит 6250 грн. Если он наберет половину от возможного числа деклараций – получит премию 6350 грн. если наберет максимум – премия будет 11 850 грн., то есть, врач будет получать 12600-1800 грн. Раньше врач со всеми надбавками получал 7000 грн.
На 1 июля 55% жителей района подписали декларации с врачами.
До подписания договоров и работы по новым правилам готовились на протяжении года, рассказывает главврач Мария Гримут. Местная власть помогла с компьютерами, электрокардиографами и другим оборудованием. Сделали пандусы. А записаться к врачу можно по телефону.
Район находится в горах. Интернета в амбулаториях центра раньше не было. Но после получения большего финансирования он теперь есть везде.
Однако зарплаты у врачей будут отличаться в каждом медучреждении.
Например, семейный врач одного из киевских центров первичной медико-санитарной помощи получила за июль 3352,98 гривен зарплаты.
"Уважаемая Ульяна Супрун, Национальная служба здоровья Украины, у меня только один вопрос: серьезно?", — написала семейный врач Дарина Дмитриевская в Facebook. К записи медик прикрепила два скриншота. На первом – зачисление на банковскую карту 1752,98 грн, на второй еще 1600 – оба с пометкой "Зарплата КНП, ЦПСМД".
"Рабочий день длится 7,42 часа. То есть, час работы специалиста, врача, отвечающего за состояние вашего здоровья и самой жизни, стоит 21 грн. Я молчу о том, что на самом деле веду более 2500 пациентов, ежедневно по 25-35 — такая ситуация у всех, потому что врачей не хватает. И нет, в нашем центре не проводится ни обновления, ни ремонта, ни установки оборудования. У нас не закупают тест-полоски для определения глюкозы и холестерина. У нас не меняют старые окна 20-30 лет службы и ничего не делают с дырами в стенах. А еще с сентября нам придется дополнительно дежурить вместо неотложной помощи, которую отменяют", — рассказала медик.
На следующий день Дарина скрыла свою публикацию в соцсети. Сайту "Сегодня" она пояснила – хочет разобраться в ситуации с руководством. В медучреждении руководство еще не обсуждало зарплаты с сотрудниками.
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Что можно требовать от врача
В тариф за пациента помимо зарплаты врача и медсестры входит оплата диагностики и анализов пациента. В Минздраве поясняют: в тариф заложен ряд обязанностей, которые должен соблюдать врач.
Фото: А. Бойко
Так, доктор следит за здоровьем, ставит диагноз, назначает лечение, наблюдает за здоровьем ребенка, неосложненной беременностью, а также осуществляет отдельные услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы. Их в Минздраве хотят сделать электронными. За анализы тоже не придется платить, поскольку они заложены в тариф. Речь идет о следующих процедурах:
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
- Общий анализ мочи
- Глюкоза крови
- Общий холестерин
- Измерение артериального давления
- Электрокардиограмма
- Измерения веса, роста, окружности талии
- Быстрый тест на беременность
- Быстрый тест на тропонин
- Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты
И в частной, и в государственной больнице врач получит от государства одинаковую сумму за одного пациента. Для всех условия равны. То есть, если пациент подпишет декларацию с частным врачом, все эти анализы пациент может сделать прямо у него.
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