Сколько теперь получают врачи и что от них можно требовать

В июле врачи первичной медицинской помощи – терапевты, педиатры и семейные врачи – получили первые зарплаты по тарифам за каждого пациента. Накануне реформы министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун обещала, что медики будут получать 10-100 тыс. грн.

Сколько получают врачи теперь, когда реформа стартовала, и каких услуг от них можно требовать, узнавал сайт "Сегодня".

Сколько и за что теперь платят врачам

"Деньги ходят за пациентом" – это новый принцип оплаты работы врачей. Теперь зарплата медика зависит от того, сколько деклараций он подписал с пациентами. Пока этот принцип затрагивает только врачей первички – педиатров, семейных врачей и терапевтов. С 2020-го реформа охватит и остальных врачей.

Базовый тариф за пациента – 370 гривен в год. Для каждой возрастной группы применяется свой коэффициент. Чем чаще человек болеет, тем больше за его лечение получит государство.

для пациентов в возрасте 18-39 лет будет действовать коэффициент 1. То есть, за них врач получит 370 грн;

для новорожденных и до 5 лет – 4. Для врача это 1480 грн;

для детей 6-17 лет – 2,2. За одного ребенка врач получит 814 грн;

для людей от 40 до 64 лет – 1,2. Это 444 грн;

для людей более старшего возраста – 2. За пенсионеров врачу положено 740 грн.

Допустим, терапевт набирает 2000 человек. Это люди разного возраста. Примерно 40% из них будут от 18 до 40 лет. 41% – от 40 до 64, и еще 19% – старше 64 лет. Это соотношение отображает реальное число взрослого населения по возрастным группам в стране.

Фото: AFP

Получается, в год терапевт получит 941 200 грн. В месяц это 78,4 тысячи гривен. Но сюда кроме зарплаты врача заложены расходы на анализы и диагностику, зарплата медсестры и так далее.

Медик не возьмет всю сумму за каждую подписанную декларацию себе. Она пойдет медучреждению. И договариваться о заработной плате нужно будет с администрацией медучреждения. Поэтому после старта новой формы финансирования в медучреждениях составили новые коллективные договора. В них прописаны новые зарплаты.

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Кто получит 18 тыс. гривень, а кто – 3 тыс. грн

В Межгорском (Закарпатская область) центре первичной медико-санитарной помощи новый коллективный договор вступает в силу с сентября. По нему у врача высшей категории базовая зарплата составит 6250 грн. Если он наберет половину от возможного числа деклараций – получит премию 6350 грн. если наберет максимум – премия будет 11 850 грн., то есть, врач будет получать 12600-1800 грн. Раньше врач со всеми надбавками получал 7000 грн.

На 1 июля 55% жителей района подписали декларации с врачами.

До подписания договоров и работы по новым правилам готовились на протяжении года, рассказывает главврач Мария Гримут. Местная власть помогла с компьютерами, электрокардиографами и другим оборудованием. Сделали пандусы. А записаться к врачу можно по телефону.









Район находится в горах. Интернета в амбулаториях центра раньше не было. Но после получения большего финансирования он теперь есть везде.

Однако зарплаты у врачей будут отличаться в каждом медучреждении.

Например, семейный врач одного из киевских центров первичной медико-санитарной помощи получила за июль 3352,98 гривен зарплаты.

"Уважаемая Ульяна Супрун, Национальная служба здоровья Украины, у меня только один вопрос: серьезно?", — написала семейный врач Дарина Дмитриевская в Facebook. К записи медик прикрепила два скриншота. На первом – зачисление на банковскую карту 1752,98 грн, на второй еще 1600 – оба с пометкой "Зарплата КНП, ЦПСМД".

"Рабочий день длится 7,42 часа. То есть, час работы специалиста, врача, отвечающего за состояние вашего здоровья и самой жизни, стоит 21 грн. Я молчу о том, что на самом деле веду более 2500 пациентов, ежедневно по 25-35 — такая ситуация у всех, потому что врачей не хватает. И нет, в нашем центре не проводится ни обновления, ни ремонта, ни установки оборудования. У нас не закупают тест-полоски для определения глюкозы и холестерина. У нас не меняют старые окна 20-30 лет службы и ничего не делают с дырами в стенах. А еще с сентября нам придется дополнительно дежурить вместо неотложной помощи, которую отменяют", — рассказала медик.

На следующий день Дарина скрыла свою публикацию в соцсети. Сайту "Сегодня" она пояснила – хочет разобраться в ситуации с руководством. В медучреждении руководство еще не обсуждало зарплаты с сотрудниками.

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Что можно требовать от врача

В тариф за пациента помимо зарплаты врача и медсестры входит оплата диагностики и анализов пациента. В Минздраве поясняют: в тариф заложен ряд обязанностей, которые должен соблюдать врач.

Фото: А. Бойко

Так, доктор следит за здоровьем, ставит диагноз, назначает лечение, наблюдает за здоровьем ребенка, неосложненной беременностью, а также осуществляет отдельные услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы. Их в Минздраве хотят сделать электронными. За анализы тоже не придется платить, поскольку они заложены в тариф. Речь идет о следующих процедурах:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Измерение артериального давления

Электрокардиограмма

Измерения веса, роста, окружности талии

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты

И в частной, и в государственной больнице врач получит от государства одинаковую сумму за одного пациента. Для всех условия равны. То есть, если пациент подпишет декларацию с частным врачом, все эти анализы пациент может сделать прямо у него.