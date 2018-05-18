Скоро последние звонки и выпускные: Гриневич озвучила сроки окончания учебного года

Начальная школа первой уйдет на каникулы, а 11-классники будут ходить в школу еще в июне

В Украине завершение учебного года в школах ожидается с 22 мая до 25 июня – в эти сроки входит окончание учебного процесса и сдача сессии внешнего независимого оценивания. Об этом рассказала в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она напомнила, что скоро начинаются последние звонки и выпускные и в связи с этим рассказал о сроках окончания учебы у школьников.

"Ориентировочное завершение учебного года происходит следующим образом: 11 класс – не раньше 22 июня, начальная школа ориентировочно – с 25 по 31 мая, базовая школа ориентировочно – с 31 мая по 25 июня. С 22 (мая) по 13 июня, то есть со следующей недели, начинаются сессии ВНО (внешнего независимого оценивания). Аттестаты одиннадцатиклассники получат после того, как сдадут ВНО, соответственно после 22 июня. Далее вступительная кампания", – рассказала Гриневич.

Как рассказывала недавно Лиля Гриневич, школьным линейкам нужно искать альтернативу. Министр считает, что вместо "линеек" проводить мероприятия для общения педагогов со школьниками в других форматах.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно знать о внешнем независимом оценивании-2018. Участники ВНО будут сдавать три из 11 предметов: украинский язык и литературу, историю Украины, математику, географию, биологию, химию, физику, английский, испанский, немецкий и французский языки. В этом году в тестировании примут участие 335 843 человека.