Школьным линейкам нужно искать альтернативу – Гриневич

Сегодня, 19:55

Министр образования напомнила, что школам следует переходить от авторитарной педагогики к педагогике партнерства

Фото: Т. Самотый
Фото: Т. Самотый

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что стоило бы вместо школьных линеек проводить мероприятия для общения педагогов со скольниками в других форматах.

"Позиция Министерства образования и науки заключается в том, что линейки не являются единым методом собрать детей и поговорить на важные темы", – рассказала Гриневич журналистам 14 мая в Киеве.

Она напомнила, что линейка в Черкасской школе была приурочена теме победы во Второй мировой войне.

"Об этом можно говорить с детьми более интересным и продуктивным способом", – подчеркнула министр.

Гриневич добавила, что философия "Новой украинской школы", внедряемая Минобразования, и заключается в том, чтобы переходить от авторитарной педагогики к педагогике партнерства. В то же время, глава Минобразования отметила, что просто запретить линейки также будет неправильно.

"Понимаете, это тоже не метод дать команду и запретить линейки. Нужно идти путем не запретов в этом случае, а просветительством учительства, для того, чтобы они искали и могли предложить более интересные методы работы с детьми", – уверена министр.

Как сообщалось, 8 мая около 9:00 утра на территории Черкасской общеобразовательной школы №8 во время торжественной линейки, посвященной Дню памяти и примирения, у школьников резко ухудшилось самочувствие, они начали терять сознание.

Полиция провела эвакуацию людей и ограничила доступ к территории данной школы. Всего были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Кроме того, 8 мая в школе Новомосковска Днепропетровской области во время линейки ухудшилось самочувствие у 17 детей. Медики поставили диагноз "вегето-сосудистый пароксизм" 15 ученикам.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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