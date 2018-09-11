По неподтвержденной информации, за последние две недели в Украине погибло трое подростков, которые играли в эту опасную игру

Новая смертельная игра для подростков "Момо" появилась в Украине. Жертвам звонит специальный бот с угрозами. Уязвимых детей он может довести даже до самоубийства.

Пятнадцатилетняя Дарья получала аудио сообщение от бота, которого называет "Момо". На аватарке он как жуткая кукла, но это девушку не испугало.

"Я услышала об этом историю, мне стало интересно, я решила написать в "телеграмме". Звонили мне… Пытались меня как-то унизить", – рассказывает Дарья.

Но девушке такое общение быстро надоело, и она заблокировала бота. Подруга Дарьи Настя также успела пообщаться с "Момо".

"Они добавляют разные аккаунты, подписываются как "Момо", то есть для них это как игра", – рассказывает Анастасия.

Подруги говорят, обратились в правоохранительные органы, но в Киберполиции уверяют, никаких писем не получали.

Впрочем, по неподтвержденной информации, за последние две недели в Украине погибло трое подростков, которые играли в эту опасную игру. Психологи говорят, если вдруг заметили странную переписку в телефоне ребенка, действуйте радикально.

"Можно предупредить подобные неожиданные проявления. Правильно будет не кричать, а отключить сеть, если это звонки, то отключить телефон или заблокировать вызовы этого абонента", – рассказывает Елена Лизвинская, психолог.

Важно вовремя объяснить ребенку, что такое общение с виртуальным другом может плохо закончиться.

Напомним, интерактивная игра "Момо" может стать аналогом известного "Синего кита"и уже набирает популярность в сети. Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Через образ жуткого бюста женщины с куриными лапами "Момо" анонимные кураторы сначала присылают своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства. Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Позже игра появилась на территории США, Германии, Франции, России. Сейчас игра добралась и до Украины. Кроме того, во время игры злоумышленники получают доступ к личным данным игрока.

Не так давно стало известно, что в Украине набирает обороты новая смертельная игра под названием "Красная сова", которая пришла на смену другому опасному "развлечению" в соцсетях, известному как "Синий кит".

А тем временем президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за доведение, склонение или содействие самоубийству. Под законодательство подпадают и соцсети – используя их, как площадки для общения, администраторы так называемых "групп смерти" склоняли детей к самоубийству.