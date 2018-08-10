Снайперы Сил специальных операций определили лучших: появилось яркое видео

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины – Силы специальных операций – провели снайперский турнир, на котором после трехдневных испытаний определились лучшие стрелки.

Умения бойцов проверялись в дневное и ночное время, в условиях задымления, на различном ландшафте и под физической нагрузкой. Кроме того, определялась и скорострельность снайперов, а также их навыки стрельбы из табельного пистолета.

Лучшие снайперские пары были награждены денежными сертификатами на 12 000, 8000, 4000 гривен, а также кубками, медалями и особыми подарками.

Между тем, за ходом соревнований следили и опытные видеооператоры, которые свели более 400 фрагментов с шести разных камер после 120 часов монтажа во впечатляющий трехминутный ролик.

Напомним, ранее мы публиковали красивое видео, как работают украинские снайперы. Военные показали, как спецы готовятся к выходу на боевое задание, как маскируются и уходит после его выполнения.

Как сообщалось в июне, снайпер ВСУ попал пулеметчику боевиков на Донбассе прямо в лицо. Перед этим противник решил пострелять по позициям украинских морпехов, но нарвался на жесткую "ответку".