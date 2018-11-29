Снега не будет, но похолодает до -6: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня в Украине погода будет относительно спокойной, вот только придется одеваться потеплее

В Украине сегодня, 29 ноября, осадков не ожидается, будет переменная облачность, однако в сравнении со вчерашним днем немного усилится мороз, сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего будет на западе страны – там ожидается 2-4 градуса мороза, а в Черновицкой и Ивано-Франковской областях до -6. Зато на Закарпатье до 2 градусов тепла.

В центральных и северных областях синоптики прогнозируют 3-5 градусов мороза и без осадков.

На востоке температурный режим будет разным: в Харьковской области – 3-5 мороза, в Днепропетровской и Луганской областях – 2-4 ниже нуля, в Донецкой от нуля до двух градусов мороза.

"Теплее" всего будет на юге. В Одесской и Николаевской областях от -1 до +1, в Херсонской и Запорожской областях и в Крыму – 0-2 тепла.

Также синоптики предупреждают, что в южной части страны и восточных областях порывы ветра 17-22 м/с.

Как мы писали, погода до конца недели в Украине будет постоянно меняться – солнечная погода будет сменяться снежной, а ко всему этому еще и добавится местами серьезное похолодание в виде мороза до -15.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.