Снятие гарантий перед "зеленой" энергетикой отпугнет инвесторов – эксперты

/ Фото: Сегодня

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Украинская возобновляемая энергетика оказалась перед вызовом, который может поставить крест на отечественной экологический генерации, говорят эксперты.

Инвесторы, строящие ветряные и солнечные станции едва пережили шокирующую для них идею снизить "зеленые тарифы" задним числом, а их уже пугают другой новацией.

В парламенте подготовили законопроект, которым предлагают отменить обязательство государства выкупать чистые киловатты у производителей. Кого это коснется и какие будут последствия – разбирались корреспонденты "Сегодня".

Говоря о возобновляемой энергетике, стоит вспомнить публикацию немецкого издания "Шпигель", семилетней давности. По данным экспертов, если построить лишь на 1% территории пустыни Сахара солнечную электростанцию, она обеспечит потребности в электричестве всего населения планеты.

Но подобный глобальный проект — лишь мечта.

На практике каждое государство через различные стимулы само развивает возобновляемую энергетику. В Украине это, прежде всего, возможно благодаря выгодным "зеленым" тарифам, по которым владельцы таких станций продают электроэнергию государству. Слухи о том, что их снизят задним числом, уже заставили инвесторов говорить об остановке строительства новых ветряных и солнечных станций. Впрочем, инициатор этой законодательной идеи под давлением, прежде всего, "зеленых инвесторов" от нее отказался.

"Я не поддерживаю идею ретроспективного урезания "зеленых тарифов". И в ближайшее время, ну там, на этой неделе, или на следующей, никакого законопроекта я регистрировать не буду", – заявил председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Но глава парламентского энергетического комитета тогда не сказал, что вместо этого готовы другие предложения, которые могут поставить крест на мощной зеленой генерации в Украине.

Уже на следующий день на заседании профильного комитета, по мнению аналитиков, "продвигали" новый законопроект, среди авторов которого является Андрей Герус.

Его положения, убеждены эксперты, предусматривают создание проблем для крупных станций, от которых уже сейчас зависит: будет ли в Украине достаточно собственной электроэнергии, и не придется ли ее покупать у той же России.

Чиновники могут получить право решать: покупать ли у ветряных и солнечных станций произведенную электроэнергию. Хотя приглашали инвесторов на других условиях: гарантировали покупать всю зеленую энергию.

"Поправки являются дискриминационными по отношению к крупным инвесторам. Оператор системы передачи может отключать генерацию энергии из возобновляемых источников мощностью более 150 мегаватт, по своему усмотрению, обосновывая это техническими потребностями", – объясняет директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

"Если инвестора привлекали на одних условиях, он начал работать на рынке Украины, начал вкладывать средства, реализовывать свой проект, а в процессе реализации начали менять правила – это негативный посыл для инвестора вообще. Не только для 150 МВт. Поскольку сегодня это может быть 150 МВт, а завтра это может быть 10 МВт", – говорит председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

А дальше Украине нужно готовиться к арбитражным судов, говорят эксперты.

"Теперь получается так: у нас закон есть, но он не гарантирует инвесторам возвращение их инвестиций. Компании вынуждены будут обратиться в суды, и государство от этого только потеряет. Это — миллионы гривен", – объясняет глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Специалисты считают: это оттолкнет инвесторов не только от строительства новых станций, но и вообще от мысли вкладывать деньги в экономику страны, где ситуация непредсказуема. Последствия — невыполнение международных обязательств по борьбе с изменением климата, ухудшение экологической ситуации в самой Украине, сокращение рабочих мест. Произойдет ли это – решать депутатам. Правда, на этот раз зеленая кнопка "за" может стать красной против "зеленой" энергетики, убеждены эксперты.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад подчеркнул, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций – это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".

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