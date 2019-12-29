Со снегом, но мокрым: синоптик уточнила прогноз погоды в новогоднюю ночь

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в новогоднюю ночь в Украине температура воздуха будет составлять около нуля и пойдет мокрый снег. Об этом она написала в Facebook.

Диденко уточнила прогноз погоды на понедельник, 30 декабря.

"30 декабря будет в Украине наконец с ощутимым морозом. Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5-12 градусов, в Карпатах может быть ниже, в большинстве областей – 1-6 градусов, на юге около нуля. Завтра днем температура воздуха составит 0 -3 градуса мороза. в южной части 0-4 градуса тепла. На дорогах гололедица! ", – предупредила Наталья Диденко.

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По ее словам, осадки маловероятны, разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег – Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская область.

В Киеве 30 декабря будет морозная, сухая погода с ночной температурой воздуха до -3-5 градусов, а днем до -1-3 градусов. На дорогах гололедица.

"31 декабря усилится ветер, но днем потеплеет до +3 градусов. В ночь на 1 января будет посыпать снегом, скорее даже мокрым снегом, потому что температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля", - написала Наталья Диденко.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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