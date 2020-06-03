"Со вторника муж попрощался с семьей и сгорел за неделю" – жена медика, умершего от коронавируса на Львовщине

Во время смягчения карантина летальные случаи не перестали быть редкостью

Несмотря на то что карантин в стране постепенно смягчают, в Украине продолжают ежедневно фиксировать летальные случаи, причиной которых стал коронавирус. При этом больше всего подвержены опасности медики, которые стоят на передовой борьбы с COVID-19.

Коронавирусная инфекция стала причиной трагедии в семье медиков в Сокале Львовской области. На днях здесь похоронили старшего фельдшера подстанции экстренной медпомощи Романа Криля. По словам родных и коллег, он отдал этой профессии более 40 лет и по праву считался на Львовщине одним из самых уважаемых медиков. Коронавирусом инфицировался, скорее всего, во время одного из выездов к пациентам. В итоге заболел сам, инфицированной оказалась и его жена, тоже медик.

Старший фельдшер Роман Криль. Фото предоставлено Р. Шведом

"Мой муж был самым лучшим. И мужем, и отцом, и дедом, и фельдшером, – сквозь слезы говорит его жена Мария Криль. – Свою болезнь считал серьезной, берег себя, но были пациенты, которые, вызывая скорую, не говорили правды о своих симптомах. Бригада моего мужа работала в масках и перчатках, но не в такой защите, в которой нужно ехать к "ковидным" пациентам. То есть для таких пациентов есть спецбригады".

По словам Марии, болезнь мужа протекала стремительно:

"Где-то 25 числа у него поднялась температура до 38,5. Мы заподозрили неладное, были назначены антибиотики. Затем муж на своей машине съездил и сделал КТ. Исследование показало наличие пневмонии с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что тест на коронавирус – положительный. Муж был госпитализирован, позже был направлен в пульманологический центр. Он был в сознании до последнего дня. Со вторника начал прощаться со всеми, с детьми, чувствовал… Умер муж спустя неделю, 31 мая. "Сгорел" за неделю".

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Женщина также отметила, что у нее заболевания не было, а лишь инфицирование:

"То есть была легкая степень. Но не было ни температуры, ни других симптомов. Сегодня мне позвонили и сообщили, что мой тест – негативный".

Главврач Сокальской райбольницы Роман Швед особо отметил профессионализм и преданность погибшего работе:

"Семья Романа Криля – это династия медиков. Сам же Роман не представлял своей жизни без работы. Пока не появился COVID-19…"

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине зафиксировано более 24 823 случаев заражения коронавирусом. Из них летальных – 735.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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