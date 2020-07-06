Сокращения армии не будет: Хомчак объяснил ситуацию в ВСУ

Украина не собирается сокращать свою армию, а лишь намерена поэтапно привести в порядок штатную численность воинских частей в соответствие с законом. В ВСУ слишком много воинских должностей.

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Об этом рассказал в интервью ArmyInform главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, кто-то стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Он назвал слухи о якобы сокращении армии манипулятивными и неправдивыми.

"Объясняю ситуацию. Сейчас штатная численность войска (количество должностей на бумаге. – Ред.) значительно превышает 250 000 человек. А именно такая численность (250 000. – Ред.) войска определена законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины". И если говорить о некомплекте войска в соответствии со штатной численностью, то он значителен. А если вспомнить о численности войска, определенной законом, то мы укомплектованы на сегодня почти на 100 процентов. Вот в чем правда. А мастера манипуляций используют эту ситуацию в свою пользу, мол, в бригадах большой некомплект, отток людей из армии увеличивается ... В то же время ни полслова об огромной разнице между штатной численностью и определенной законом численностью войска", – сказал Хомчак

Генерал напомнил, что у народных депутатов есть право внести изменения в закон и увеличить численность армии, например, до 300 000 военнослужащих, при этом и увеличить бюджетное финансирование. Также он объяснил, какие проблемы создает увеличенный в свое время штат армии и что необходимо делать.

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"Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге. – Ред.) и имеющейся численностью личного состава (250 000 человек согласно закону) не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, что в целом негативно влияет на развитие возможностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью", – подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщали новости Сегодня", в 2011 году депутаты сократили численность украинской армии на 8 тысяч человек, поддержав законопроект тогдашнего президента Виктора Януковича. Документом было предусмотрено, что до конца 2012 года численность армии сокращалась до 184 тыс. человек.

В то время Министерством обороны была разработана реформа Вооруженных сил Украины, которая предполагала сокращение численности украинской армии в течение 5 лет с 192 тыс. до 70 тыс. человек. Так, например, к концу 2014 года в ВСУ должно было числиться 100 тыс. человек, из которых 85 тыс. — военнослужащие и 15 тыс. гражданские лица. К концу реформы — в 2017 году — военнослужащих должно было остаться 70 тысяч.

Однако в 2015 году уже новая власть изменила ситуацию: на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности ВСУ до 250 тысяч человек.

Видео: Военное телевидение Украины

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