Солнечно и без снегопадов: какой сегодня будет погода

Сегодня, 09:09

В некоторых регионах страны все еще будет больше 10 градусов мороза

В Украину потихоньку идет весна. Фото: pixabay.com
В Украину потихоньку идет весна. Фото: pixabay.com

В Украину потихоньку возвращается весна – территорию страны покинул снежный штормовой циклон, вышло солнце, однако ночью все еще будет очень холодно, передает Укргидрометцентр.

Практически на всей территории Украины осадков сегодня не ожидается, за исключением пары областей.

На Западе днем будет от 0 до 2 градусов тепла, а вот ночью будет холодней всего – 11-13 мороза.

В Центре страны лишь в Киевской области будет днем от одного градуса мороза до одного тепла, в остальных центральных областях до 2 тепла. Ночью немного "теплее", чем на Западе, от 5 до 8 мороза.

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В восточных областях снег пройдет лишь в Донецкой области, и то ночью. А днем температура до 2 тепла, ночью – 5-7 ниже нуля.

Теплее всего традиционно на юге, но не на много: там будет максимум 3 градуса тепла днем, а вот ночью тоже прохладно – 4-6 мороза. И только в Крыму ночью до 1 градуса тепла, а днем до +5. Осадки ожидаются только в Запорожской области ночью – снег.

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Сайт "Сегодня" писал, когда в Украину придет потепление. Синоптики даже обещают, что в ближайшее время будет до 10 градусов тепла.

Как сообщалось, журналисты выяснили, кто должен убирать снег возле магазинов и киосков. В Украине после снегопадов возникло много вопросов, кто должен расчищать улицы и какое предусмотрено наказание за игнорирование.
погода, температура, Мороз, снегопады

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Источник:

"Сегодня"

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