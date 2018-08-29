Сообщение ФСБ о порванном украинском паспорте в Крыму: украинские пограничники назвали историю фейком

В Госпогранслужбе Украины назвали "очередным фейком оккупантов" сообщение ФСБ России о том, что украинский пограничник якобы порвал украинские паспорта мужчины, который намеревался переехать в Крым.

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Эта информация – очередной фейк от оккупантов. Он направлен на дискредитацию правоохранительных органов Украины, в частности пограничников. Следует заметить, что у нас правовое демократическое государство. Если бы такой случай имел место, то гражданин мог бы сразу обратиться к любому правоохранительному органу и этот вопрос не стоял бы на месте и обязательно расследовался бы", – сообщили в пресс-службе.

29 августа агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России сообщило, что на админгранице между Крымом и материковой Украиной российские пограничники задержали мужчину, который якобы пытался перейти границу и попасть в Крым, предварительно лишившись паспорта на пункте пропуска "Каланчак" со стороны материковой Украины.

Российские силовики утверждают, что "сотрудник Госпогранслужбы Украины, услышав, что молодой человек намеревается переехать в Крым на постоянное место жительства, на его глазах порвал внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил его по обратному маршруту".

В ФСБ не уточнили имени задержанного. Против мужчины возбудили уголовное дело согласно российскому законодательству. Ему избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что российское видео "уничтожения наемников Вагнера" оказалось фейком.

Также напомним, что российские боевики на Донбассе снимали фейковые видео нарушения военными ВСУ Минских договоренностей.