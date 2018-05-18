Сопровождали главаря боевиков "Мамая": на Донбассе ранены сотрудники российского канала

Российские СМИ не редко ездят на Донбасс для сьемки провокационных сюжетов

Во время обстрела, в результате которого был уничтожен главарь боевиков "Мамай", досталось и съемочной группе ВГТРК – сотрудники российского канала получили повреждения.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1", передает ТАСС.

"Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова, ранен звукооператор Игорь Уклеин. Тот самый обстрел, в котором погиб командир бригады "Пятнашка" Олег Мамиев, известный под позывным "Мамай", – сказала ведущая.

Сам Сладков рассказал, что обстрел был возле населенного пункта Крутая Балка. В результате обстрела рядом находился еще один член съемочной группы Павел Выдрин, который в этот момент находился рядом с "Мамаем".

"Пострадал больше всего Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось", – подчеркнул Сладков, не уточнив, в каком состоянии сейчас находятся сотрудники ВГТРК.

Отметим, что российские СМИ не редко ездят на Донбасс для сьемки неправдивых и провокационных сюжетов о ситуации на оккупированных территориях с целью дискредитации Вооруженных сил Украины или украинской власти. Так, например, ранее разведка разоблачила провокацию боевиков с участием российской съемочной группы.

Также зимой прошлого года под Авдеевку прибыла группа российского телеканала Life.ru для пропаганды в виде провокационных сюжетов.