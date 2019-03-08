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Состав Высшего антикоррупционного суда: комиссия ответила на обвинения

Сегодня, 08:43

Комиссия заявляет, учла пожелания общественных деятелей во время отбора

Состав Высшего антикоррупционного суда: комиссия ответила на обвинения Украина Комиссия заявляет, учла пожелания общественных деятелей во время отбора

Все судьи, избранные в Высший антикоррупционный суд, профессиональные и порядочные люди. Так Высшая квалификационная комиссия судей ответила на обвинения общественных активистов, заподозрили 16 ти из 39 ти победителей конкурса в недобропорядочности.

Комиссия заявляет, учла пожелания общественных деятелей во время отбора, а его результаты, а также тесты и собеседования показали: все победители достойны работать в антикоррупционном суде.

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.

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Тег Украина, судьи, антикоррупционный суд

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