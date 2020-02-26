Сотни людей в Крыму под угрозой ареста: подробности

За митинги в Симферополе 26 февраля 2014 года до сих пор под угрозой ареста находятся сотни крымчан, которых в любой момент могут задержать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, фигурант "дела 26 февраля", народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

По его словам, по так называемому "делу 26 февраля" (когда на площадь перед Верховным Советом АРК, на улицы Симферополя, да и других населенных пунктов вышли десятки тысяч людей) фигурируют более тысячи человек.

"Часть из участников были сразу или через некоторое время отпущены, но это не значит, что они не проходят по делу. Но запомнились действительно немногие. В частности, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи. Они сидели в СИЗО вместе со мной более двух лет. И отказались, даже под давлением, в том числе предателя-муфтия и начальника следственной группы по особо важным делам Никкеля, даже в обмен на свою свободу давать показания против меня", – сказал Чийгоз.

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Он подчеркнул, что "дело 26 февраля" все еще не закрыто, а российские силовики продолжают отслеживать крымских татар и других людей, которые принимали участие в тех событиях.

"Фактически в любой момент фигурантов дела могут схватить и репрессировать", – добавил нардеп.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Зеленые человечки" появились позже. Сперва были "черные": Ахтем Чийгоз об оккупации Крыма.

Напомним, Ахтема Чийгоза оккупанты обвинили в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе – в преддверии так называемого "референдума" о вхождении Крыма в состав России. В результате драки и давки тогда погибли два человека и 79 получили травмы. С одной стороны на митинг под стенами крымского парламента вышли активисты партии "Русское единство" и казаки, с другой – сторонники Меджлиса. 11 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии.

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Видео: president.gov.ua

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