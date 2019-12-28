Сотрудники СБУ закрыли почти 300 нелегальных заправок

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных станций во всех регионах страны.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства, их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен.

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Сейчас специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сети автозаправочных станций Украины вновь снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря.

Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 гривен за литр (15-17%), хотя в целом цены в первые недели декабря снизились лишь на 1 грн/л.

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