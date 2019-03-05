Совет Европы обеспокоен значительным ростом нетерпимости россиян к украинцам
Нетерпимая публичная риторика против украинцев "все так же остается безнаказанной", считают в Совете Европы
В Российской Федерации значительно возросла нетерпимость к гражданам Украины. Об этом говорится в докладе Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью, принятом в декабре 2018 года и официально опубликованном во вторник, 5 марта.
"С 2014 года, в результате незаконной аннексии Российской Федерацией Республики Крым и города Севастополя и российского военного вмешательства, приведшего к вооруженному конфликту на востоке Украины, значительно возросла нетерпимость к украинцам. В основном это имеет политическую направленность, изображая украинцев врагами России", – отмечается в докладе.
В этой связи сказано, что нетерпимая публичная риторика против украинцев "все так же остается безнаказанной".
Также подчеркивается, что государственные чиновники и политики допускают значительное количество расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний.
"Основные их мишени ― мигранты с Кавказа и Центральной Азии, мусульмане и украинцы", – говорится в докладе.
Вместе с тем, сказано, что, несмотря на антиукраинскую риторику последних лет, нападения на украинцев происходят редко, поскольку, "возможно, что их труднее идентифицировать".
"Однако в июле 2017 года в Челябинске было зафиксировано одно нападение: выкрикивая ксенофобские антиукраинские оскорбления, пять скинхедов избили 18-летнего украинца", – сообщается в докладе.
Напомним, внешнеполитическим ведомством США – Государственным департаментом – в сети был создан интерактивный ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собраны основные факты об аннексии Крыма и вторжении россиян на восток Украины.
Так, на этом ресурсе собраны факты, фотоиллюстрации, видеофрагменты и интерактивные карты, которые отслеживают агрессию Кремля против Украины, начиная с Революции достоинства и до последних изменений в Крыму и оккупации на Донбассе.
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