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Совет Европы обеспокоен значительным ростом нетерпимости россиян к украинцам

Сегодня, 16:04

Нетерпимая публичная риторика против украинцев "все так же остается безнаказанной", считают в Совете Европы

Фото: Сегодня
Совет Европы обеспокоен значительным ростом нетерпимости россиян к украинцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg Украина Нетерпимая публичная риторика против украинцев "все так же остается безнаказанной", считают в Совете Европы

В Российской Федерации значительно возросла нетерпимость к гражданам Украины. Об этом говорится в докладе Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью, принятом в декабре 2018 года и официально опубликованном во вторник, 5 марта.

"С 2014 года, в результате незаконной аннексии Российской Федерацией Республики Крым и города Севастополя и российского военного вмешательства, приведшего к вооруженному конфликту на востоке Украины, значительно возросла нетерпимость к украинцам. В основном это имеет политическую направленность, изображая украинцев врагами России", – отмечается в докладе. 

В этой связи сказано, что нетерпимая публичная риторика против украинцев "все так же остается безнаказанной".
Также подчеркивается, что государственные чиновники и политики допускают значительное количество расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний.

"Основные их мишени ― мигранты с Кавказа и Центральной Азии, мусульмане и украинцы", – говорится в докладе. 

Вместе с тем, сказано, что, несмотря на антиукраинскую риторику последних лет, нападения на украинцев происходят редко, поскольку, "возможно, что их труднее идентифицировать".

"Однако в июле 2017 года в Челябинске было зафиксировано одно нападение: выкрикивая ксенофобские антиукраинские оскорбления, пять скинхедов избили 18-летнего украинца", – сообщается в докладе.

Напомним, внешнеполитическим ведомством США – Государственным департаментом – в сети был создан интерактивный ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собраны основные факты об аннексии Крыма и вторжении россиян на восток Украины.

Так, на этом ресурсе собраны факты, фотоиллюстрации, видеофрагменты и интерактивные карты, которые отслеживают агрессию Кремля против Украины, начиная с Революции достоинства и до последних изменений в Крыму и оккупации на Донбассе.

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Тег агрессия

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Источник:

УНИАН

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