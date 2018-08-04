Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в некоторых областях

В Киеве на выходных предполагается пожароопасность четвертого класса

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайной пожарной опасности 4-6 августа в некоторых областях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра службы.

"По данным Укргидрометцентра, 4 августа в восточных и Сумской областях, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ривненской областях, 6 августа и на Полтавщине, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве и области 4-5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Как сообщалось, за январь-март 2018 года на пожарах погибли 706 человек.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.

Как известно, в Европе наблюдается аномальная жара. Чрезвычайно высокая температура зафиксирована во Франции, Германии и Японии, жуткие лесные пожары в Швеции и наводнение Греции.



