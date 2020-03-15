Спецборт с эвакуированными украинцами вылетел из Венеции

Самолет спецрейса компании SkyUp, который эвакуирует граждан Украины из Италии, вылетел из Венеции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Спецборт с украинцами на борту только что вылетел из Венеции. Ждем соотечественников дома. Украина своих не бросает", - написал Кулеба в Twitter.

Реклама

Напомним, на внеочередном заседании 14 марта Кабинет министров обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

В тренде Нужно действовать жестко и без исключений: глава МОЗ сделал срочное заявление

Как сообщалось, самолет SkyUp Airlines 15 марта в 16:00 вылетел в Италию, чтобы эвакуировать украинцев, которые не смогли вернуться в Украину и застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Сообщается, что это только первый борт, который будет эвакуировать украинцев.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет эвакуирует из Италии 123 человека. По его словам, трое людей из дополнительной группы, которая была сформирована, не явились вовремя в аэропорт и, соответственно, не сели на борт.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама