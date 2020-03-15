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Самолет SkyUp Airlines эвакуирует украинцев из Италии: подробности

15 марта, 18:45

Татьяна Очеретяна

После эвакуации украинцев отправят на двухнедельную самоизоляцию

Самолет SkyUp Airlines 15 марта в 16:00 вылетел в Италию, чтобы эвакуировать украинцев, которые не смогли вернуться в Украину и застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Сообщается, что это только первый борт, который будет эвакуировать украинцев. Об этом говорится на странице SkyUp Airlines в Facebook.

Известно, что Boeing 737 рассчитанный на 149 пассажиров. Он будет лететь маршрутом Киев (Борисполь) – Венеция (аэропорт Марко Поло) – Киев (Борисполь). На судне сейчас находится экипаж и медики. Этим рейсом заберут 95 украинцев.

"Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли", – написали в сообщении.

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Также уточняется, что пассажиров осмотрят медики до посадки в самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. После прибытия в Украину эвакуированных отправят на 14-дневную самоизоляцию.

Экипаж самолета не будет выходить из самолета в зону карантина, поэтому оснований для самоизоляции нет.

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После рейса на борту проведут дезинфекция и уборку по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

Напомним, ночью 17 марта Украина закрывает свои границы из-за распространения коронавируса. Мы писали, что делать тем, кто не успел вернуться.

Кроме того, уже с 15 марта в Украине приостановили работу сразу семь пунктов пропуска.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия эвакуация коронавирус SkyUp

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