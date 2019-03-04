Спецназ ВСУ отработал "контакт с противником": опубликовано видео

Спецназовцы оттачивают свое мастерство и стреляют из разных видов оружие, устанавливают взрывные устройства

Фото: Facebook

Спецназ ВСУ отработал "контакт с противником": опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cd6/13a/5c7cd613a1c48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cd6/13a/5c7cd613a1c48.jpg 2019-03-04T09:39:54+02:00 Украина Спецназовцы оттачивают свое мастерство и стреляют из разных видов оружие, устанавливают взрывные устройства

Армейский спецназ провел Вооруженных сил Украины отработал на учениях сценарий возможного прямого боестолкновения с противником, а также бойцы показали навыки стрельбы по мишеням, сообщает штаб Объединенных сил.

Военнослужащие подразделений специального назначения, выполняющих боевые задачи на Донбассе, постоянно совершенствуют свое мастерство.

Спецназовцы регулярно практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия и гранатометов, в инженерно-саперном деле, тактической медицине, а также постоянно поддерживают свою физическую форму. Кроме того, бойцы спецназа разрабатывают сценарии возможного контакта с противником, тренируются действовать командой в той или иной ситуации.

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"Сегодня воины спецназа выполняют сверхсложные задачи в любую погоду, днем ​​и ночью на разных участках Операции объединенных сил. А еще стоит заметить, что значительную долю их арсенала составляет вооружение отечественного производства. Именно с ним, украинским оружием, он, спецназ, "тихо пришел – тихо ушел", – рассказывают военные.

Напомним, в январе президент Петр Порошенко утвердил символику армейскому спецназу ВСУ. Теперь символом Сил специальных операций стал хищник, а девизом – слова Киевского князя Святослава Храброго.

Также глава государства рассказал, что с начала войны на Донбассе погибли 70 бойцов Сил спецопераций. Но в то же время армейский спецназ уничтожил и захватил в плен большое количество оккупантов, отметил глава государства.

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