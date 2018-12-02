Спецназ ВСУ создал свой суперкалендарь на 2019 год (видео)

Сегодня, 06:36

Каждый месяц отмечен красивыми кадрами во время подготовки бойцов Сил специальных операций

Скриншот
Скриншот

Военнослужащие Сил специальных операций попали в новый календарь на 2019 год, на котором воины запечатлены прямо во время боевой подготовки. Соответствующие кадры показало Командование ССО в Facebook.

"Ваша положительная реакция на календарь ССО прошлого года стимулировала нас сделать следующий еще лучшим. В этом году он стал более функциональным – его можно использовать как органайзер, и информативным – промо-фото уступили место фотографиям с боевой подготовки подразделений ССО. Календарь двуязычный с качественной печатью", – говорится в сообщении.

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Напомним, в 2016 году украинские женщины-воины снялись в роскошной фотосессии. 12 украинских красавиц-военнослужащих сфотографировались в шикарных вечерних платьях с оружием. Под каждым из фото размещена история, в которой женщины одинаково горячо описывают своих детей, любовь, боевые задания, смерть друзей, свою жизнь до войны и планы на будущее.

А вот в 2017 году уже полуобнаженные бойцы снялись в фотосессии с котятами. Ветеранов боевых действий на Донбассе из Днепра задействовали в фотосессии для того, чтоб найти дом пушистым малышам.
военные, календарь, спецназ, ССО

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"Сегодня"

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