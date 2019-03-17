Спецпроект "Поклонники": чем живет новое поколение поклонников джинсы

Фаны ищут джинсы с пятнами и получают раны от примерки

Фото из архива Р. Мигус.

Спецпроект "Поклонники": чем живет новое поколение поклонников джинсы Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b99/f32/5c8b99f32e2b5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b99/f32/5c8b99f32e2b5.png 2019-03-17T01:42:00+02:00 Украина Фаны ищут джинсы с пятнами и получают раны от примерки

Оказывается, фанатеть можно не только от известных рок-звезд, Фредди Мерьюри и Властелина Колец, о которых мы писали в предыдущих материалах спецпроекта "Полонники", но и от конструкторов LEGO и даже от джинсов. Многие, наверное, еще помнят затейливый ритуал, когда в новеньких штанах нужно было принять теплую ванну. Затем высушить джинсы на себе, не снимая — чтобы они приобрели форму вашей фигуры. Теперь, покупая джинсы, их можно примерить в бутике с комфортом. Но, несмотря на то что сейчас деним производится в огромных количествах, знатоки ценят старые винтажные модели и охотятся за ними на международных аукционах и барахолках. Самый большой поклонник денима Томми Хилфигер в 1999 году купил три пары джинсов Мэрилин Монро за $37 тыс., которые она носила в фильме "Река не течет вспять". А вот самые первые в истории джинсы предприимчивый Ливай Страусс продал неизвестному золотоискателю в Сан-Франциско всего за $6! Сколько тратят украинские поклонники на заветный деним и что они с ним делают, выясним сегодня.

Декор: целый килограмм созвездий

Еще студенткой Роксолана Мигус сотрудничала с украинскими дизайнерами Jean Gritsfeldt и FROLOV, а также брала личные заказы. Одно из любимых направлений нашей героини — вышивка бисером на джинсах. В 2018 году ее пригласили на фестиваль 501® Day от Levi’s.

"Меня обрадовала возможность принять участие в "Дне рождения джинсов", хотя задача стояла непростая, — вспоминает Роксолана. — У меня была неделя на подготовку своей модели. Я увлекаюсь космосом и решила декорировать классическую 501 модель джинсов Levi’s созвездиями. Целую неделю тратила по 8 часов в день, вышивая бисером. В итоге джинсы стали тяжелее почти на килограмм! Моя работа стала частью экспозиции, посвященной "кастомизации" денима (процесс изменения фабричного изделия под нужды или вкус своего владельца. — Авт.). С декором джинсов существует две сложности. Из-за объемных нашивок изделие может стать неудобным. Да и не все умеют, как D&G, сочетать огромное количество вышивки, аппликаций и бисера на джинсах так, чтоб они не выглядели аляповато. Сейчас украинские дизайнеры предпочитают работать не только с классическими цветами индиго, но и с белыми, черными и пудровыми оттенками".















Коллекционер и его джинсы из пластика

Первые джинсы для своей коллекции киевлянин Александр Троцюк купил под мостом на Шулявском секонд-хенде. Это была новая пара от Helmut Lang. Сейчас у Александра 150 пар: японские Edwin, американские Wranglers и даже локальной нью-йоркской марки, которая одной из первых начала использовать для изготовления джинсов... переработанный пластик! Есть пара из плотного денима в 26 унций (среднестатистические джинсы плотностью в 16 унций. – Авт.).

"Они были настолько жесткие, что пока я их не разносил, они натирали под коленями ссадины, — вспоминает Александр. — Таких пар выпустили несколько сотен экземпляров. Самые дорогие джинсы в моей коллекции — 190, самые дешевые — 10 грн. Еще мне бы хотелось заполучить модель от Helmut Lang Mummy Bondage 2004 года — с трикотажными лентами, обмотанными вокруг штанин. Для меня джинсы — не просто одежда. По ним можно многое узнать о жизни человека. Например, в карманах "отпечатываются" зажигалки ил телефоны. Мне нравится апсайклинг джинсов (вторичное использование. — Авт.), когда старые ценные материалы не уничтожаются. В моей коллекции есть джинсы не по размеру, но перешивать их я не хочу. Они имеют историческую ценность. Сейчас технология кручения нитки денима изменилась. Поэтому мне нравится изучать джинсы. При помощи кода на бирке и штапмпах на заклепках можно определить не только, где они сшиты, но и найти фабрики, на которых была произведена ткань, узнать, какая технология в обработке материала была использована. Производители экономят: качественных тканей с оригинальными плетениями все меньше".

Эксклюзив из Японии. Фото: А. Троцюк

Потертости премиум-класса

Георгий Шевченко самостоятельно конструирует и шьет премиальные мужские джинсы на заказ.

"Первой я сшил плюшевую мышь в 5-м классе, — вспоминает Георгий. — После этого за швейную машинку я сел через 18 лет, в 28 года. Вторыми создал байкерские брюки с гофрированными элементами. Я не коллекционирую джинсы, а изучаю. Своих у меня пять, не считая старых, оставленных клиентами после заказа новых — забрал их, чтобы понаблюдать за тканью. Повреждения на джинсах клиента дают понимание, как модифицировать модель, чтобы она стала еще удобнее. Например, заметив, что нити двойной строчки на кармане чаще перетираются, я уменьшил расстояние стежков в два раза. Таким образом уменьшил случаи износа и размер разрывов. Я ознакомился с работами моих коллег за границей, знаю, какие виды швов и линии строчек используют они, и разработал собственные. Главное отличие премиальных джинсов от масс-маркета — красивый износ и качество материала. Потертости премиум-класса выглядят очень стильно — ткань натурально меняет цвет. С такими брюками уместно надеть даже классические ботинки, начищенные до блеска. А джинсы из дешевого денима будут носиться дольше из-за синтетических нитей в составе. Но от малейшего износа они теряют свою презентабельность".

В цеху. У мастера насчитывается до 10 разных машин: ручных и промышленных. Фото: Г. Шевченко

Классика. В Headges — 5 карманов. Фото: Г. Шевченко

Педагог: "Были джинсы с ПВА"

Преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Дарья Шестакова даже на ученый совет надевает джинсы.

"Еще несколько десятилетий назад сложно было представить преподавателей и студентов, одетых в деним, — вспоминает Дарья. — Сложно приживалась традиция посещения ресторанов и других респектабельных мест в джинсах. Когда сегодня мы видим посетителей театра, одетых в деним, — это совсем не означает, что упал уровень заведений. В 1970-х Дома высокой моды, такие как Balmain и Chanel, стали комбинировать в своих моделях деним с элитарным шелком и демонстрировать на главных мировых подиумах. Дизайнерские решения придали джинсам новый статус в повседневной жизни. Кроме функциональности, мы оценили их внешний вид: деним можно соединить и со свитером, и с жакетом. В них можно залезть на дерево, посидеть на тротуаре, отряхнуться и пойти в театр или на свидание. Сегодня джинсы — самая нейтральная и незаметная деталь гардероба. В Украине джинсовый бум начался в 1970-х. Их привозили дипломаты и моряки. Те, кому не удавалось выехать за границу, поджидали иностранцев под гостиницей "Интурист" и договаривались. Но главный центр обмена и перепродажи денима был в киевском кафе "Грот" на улице Богдана Хмельницкого ("свои" называли его "Мичиган"). В Одессе даже было кустарное производство джинсов: в одном помещений красили, в другом — ставили заклепки. Поскольку многие даже не знали, как выглядят настоящие джинсы, спекулянты могли продавать даже обычные хлопковые брюки, выкрашенные синькой и пропитанные клеем ПВА".

Для школы. Спецпошив. Фото: Levis

Знаменитая модель – 501. Фото: Levis

Шоурум: винтаж с пятнами и заплатами

Парни из команды White Lightning — владельцы шоурума винтажной одежды исключительно для мужчин, основанного в 2017 году.

"Проект появился, чтобы показать и рассказать о малоизвестной культуре винтажной одежды, — делятся основатели. — В нашей коллекции есть оригинальный селвидж-деним: брюки и куртки Levis, Lee, Wrangler 60—70-х годов. Есть и современные репродукции этих брендов, выполненные по старым лекалам с использованием прежних технологий. Качественный деним особенно хорошо передает историю владельца, чем и привлекает ценителей. Коллекционеров в Украине немало, и вкусы у них разные. Есть те, кто любит "дедсток" — старые вещи складского состояния. За них поклонники готовы выложить не одну сотню, а то и тысячу долларов. Есть поклонники "фейда" — пятен краски, дыр и латок. Порой в коллекции оказываются вещи, купленные у родственников ветеранов Второй мировой войны, попавших к нам в качестве трофеев. В наших личных гардеробах есть американские охотничьи и военные куртки 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века, а также брюки и аксессуары тех лет. В шоурум попадают аутентичные вещи с историей — те, с которых брали пример дизайнеры многих брендов".

Джинсы с прошлым. Фото: White Lightning

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АВТОР: Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.