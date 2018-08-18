Спецпроект "Поклонники": Кипелову исполнилось 60 лет – какие легенды рассказывают о нем фаны

Нынешний выпуск спецпроекта "Поклонники" мы посвящаем экс-солисту группы "Ария" Валерию Кипелову, которому недавно исполнилось 60 лет.

С 1985-го по 2002 год Саныч, как называют его многие поклонники, был фронтменом команды.

На его песнях выросло целое поколение. И, по мнению преданных фанов, именно он олицетворял собой "Арию", которую на Западе называли "русский Iron Maiden". Поэтому, когда в 2002 году Валерий покинул группу и создал свою, стали поклонниками теперь уже "Кипелова".

О том, как повлияло на их жизнь творчество музыканта, рассказывают Марианна Смбатян, Сергей Теодорович и Анна Антонова. А редактор нашей газеты Алекс Панченко вспоминает не только свое увлечение группой, но и общение с Валерием Кипеловым в качестве журналиста.

Подарок для кумира: концерт на коляске и портрет Кипелова

О том, чтобы побывать на рок-концерте, Марианна Смбатян из Запорожья могла только мечтать. "Ограниченные возможности" в данном случае превращались в абсолютную невозможность — девушка была уверена, что ее вместе с инвалидной коляской просто сметет толпа… Но когда узнала, что приезжает любимая группа "Ария", переборола свои страхи. Вдохновленная будущим концертом, решила нарисовать портрет фронтмена команды Валерия Кипелова и постараться вручить подарок своему кумиру.

"Конечно, вероятность того, что удастся пробиться к нему, была невелика, — признается Марианна. — Я связалась через соцсети с администратором фан-клуба рок-группы и попросила о помощи. На удивление портрет, который я нарисовала, ей понравился. А менеджер артиста даже пообещала после концерта провести меня к музыкантам!".

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Увы, за несколько дней до концерта девушка травмировала ногу, и родители уговаривали ее остаться дома.

"Но я решила для себя, что буду там, несмотря ни на что! — говорит героиня. — И вот настал долгожданный день концерта, первого в моей жизни. Зазвучала музыка, и сразу улетучились грустные мысли. Даже физическая боль куда-то подевалась! Вместе с другими я подпевала, двигалась, как могла. Этот концерт дал мне столько радости, силы и уверенности, что за спиной будто выросли крылья. Кипелов был великолепен, а гитары музыкантов будто оживали в их руках! После концерта меня провели в другой зал. В первую секунду я даже не узнала Кипелова — настолько простым и скромным он оказался в жизни. Мой подарок его поразил: "Ой, это мне? Спасибо большое!". Музыканты держались очень просто, мы сфотографировались все вместе. А потом случилось чудо: после совместного фото Валерий дал мне автограф и… лично повез мою коляску! Это было невероятно, что известный человек не постеснялся и так порадовал меня… Дома, впервые за долгое время, я улыбалась и ощущала внутри вкус победы: я сделала это! Все задуманное свершилось. И это дарило надежду, что, если захочу, добьюсь многого...".

На следующий день Марианну ждала еще одна хорошая новость: менеджер Кипелова сообщила, что портрет повесят на стену репетиционной базы группы! Девушка, внутренне улыбаясь, представляла, как ее работа будет свидетелем рождения новых песен кумира…

С того дня наша героиня побывала уже на нескольких рок-концертах, не опасаясь, что затопчут. Наоборот, зрители заботливо относятся к отважной девушке на коляске.

"Теперь я постоянно ставлю перед собой цели и достигаю их, какие бы преграды ни подбрасывала мне жизнь, — говорит Марианна. — Живу вопреки, точно как в песне Кипелова".

Фото с кумирами. В руках Валерия — подарок Марианны. Фото: архив М. Смбатян

Философ: рингтон "Арии" и пиратство

Как и многие мальчишки, киевлянин Сергей Теодорович увлекался в юности группами "Кино" и "Машина времени", сам играл на гитаре. А позже это переросло в профессию: параллельно с медициной занимался музыкой, даже создал свою группу.

"Кипелов — наш гуру, можно сказать, — говорит Сергей. — В 90-е достать пиратские диски и рок-атрибутику можно было только в магазине Core Metal Shop, недалеко от цирка. Цацки меня не интересовали, только музыка. Помню, даже переиначивал песни "Арии" в джаз-блюз стиле. На концерте Кипелова был только раз, но за автографом не прорывался: интересовала только музыка. Но были и ребята, которые караулили кумира со служебного хода. Говорили, что Кипелов простой в общении, но не любит нахалов. Если уже видел, что человек к нему прорвался, улыбался и говорил: подходи, мол, сюда".

Будучи знатоком тибетской медицины, Сергей отмечает глубокий философский смысл текстов Кипелова:

"Считаю, что главный его хит — "Я свободен!" — очень близок к восточной философии. Это песня о свободе ума. Ведь если ум освобожден, можно горы свернуть! Еще мне по сей день нравится "арийский" альбом "Штиль" и песня "Ангел" конечно же. У "Арии" много было интересного. Думаю, Кипелова можно назвать одним из лучших рок-музыкантов на постсоветском пространстве. Его имя — бренд качественной и эмоциональной музыки. А вот нынешняя "Ария" мне не нравится: стиль сохранился, но вокалисты... Все не то — и голос, и манера. У Кипелова тоже голос немного подсел, но это и понятно — 60 лет человеку, годы...".

Наш герой признается, что до сих пор хранит диск "Кровь за кровь", а песню "Я свободен!" сделал рингтоном своего мобильного.

Сергей Теодорович. Считает Кипелова своим гуру в музыке. Фото: архив С. Теодоровича

История любви: началась с барабанных палочек

Аня Антонова из Запорожья стала фанаткой "Арии" еще в школе. Известие о том, что Валерий Кипелов покидает группу, девушку очень огорчило. Новых вокалистов — сначала Артура Беркута, а потом и Михаила Житнякова — она так и не смогла принять. Оставалась преданной той "Арии", которую любила, и группе "Кипелов".

"В 2015 году я узнала, что на "Ария-фесте" в Москве в честь своего 30-летия группа на один день воссоединится и выступит в старом составе, — говорит героиня. — Я просто не могла это пропустить! Поездка была под вопросом, и тут один московский друг решил сделать мне подарок ко дню рождения и подарил билет на этот концерт. "Ария-фест" превзошел все мои ожидания! Мне даже удалось пробиться почти к самой сцене, несмотря на забитый зал. После концерта все повалили к выходу, а я решила немного подождать. Оказалось, что не зря: кто-то из техперсонала группы вынес барабанную палочку Максима Удалова (одну в финале концерта он бросил в толпу, а вторую отдал работникам сцены). Начался ажиотаж — все хотели получить раритет, и я даже не пыталась лезть в эту толпу. Вдруг этот парень подошел и отдал мне ее прямо в руки! Фаны окружили меня — каждый рвался хотя бы подержаться за "реликвию". Тут я увидела ребят, которым повезло поймать первую палочку Удалова. Подошла к ним и предложила сделать фото на память — с обеими "трофеями".

Познакомились на концерте. Парень прилетел с Чукотки

Аня уехала домой, переполненная эмоциями, а в ее соцсетях появилось много видео, фото и впечатлений о концерте. Именно благодаря этой активности спустя пару недель девушку и разыскали ребята, которые увезли с собой ту, брошенную в зал, палочку.

"Один из них, Герман Жиленко, написал мне и попросил переслать фотографии, — вспоминает Аня. — Мы начали общаться, и уже через неделю переписывались ежедневно. Оказалось, он с Чукотки, а учится в Белгороде. Когда мой новый друг улетал домой, на север, из-за разницы во времени приходилось буквально "ловить" часы, когда мы можем пересечься... 2016-й Новый год мы встречали вместе с Германом — правда, пока онлайн: в Украине было еще 14:00, а на Чукотке — полночь, но мы уже поздравляли друг друга и строили планы на будущее".

Шло время, и с каждым днем выяснялось, что, кроме "Арии", у пары много общих интересов и увлечений. Аня продолжала считать это дружбой, а когда они встретились в Белгороде — поняла, что они с Германом близкие люди, которым хорошо вместе…

"Уже через год мы поехали на концерт группы вдвоем, — улыбается героиня. — И с тех пор уже не расставались. Сейчас живем на две страны, пересекаем границы по нескольку раз в месяц. Планируем в ближайшее время пожениться и готовимся к переезду. Мы очень благодарны группе "Ария" за то, что помогла нам встретиться. Это просто чудо, что два человека, живущих за тысячи километров друг от друга, встретились именно на этом концерте и нашли свою любовь!"

Герман и Анна. Спасибо "Арии", что мы нашли друг друга!

Журналист: признался Кипелову, что дрался за него

34-летний киевлянин Алекс Панченко с ностальгией вспоминает школьные годы, когда он только начал слушать "Арию":

"Все началось с альбома "Герой асфальта". Помню, я доводил родителей до белого каления, гоняя по бесконечному кругу на магнитофоне песню "На службе силы зла". Но если "Героя" мне принес старший брат, то остальные альбомы я добывал уже самостоятельно. Откладывал деньги, которые мне давали в школу на завтраки, чтобы в субботу гордо пойти в "Домино" — подвальный рок-магазинчик, располагавшийся на улице Заньковецкой. Позже добывал желанные кассеты в "Двух меломанах" на Петровке. Помню, в полумраке "Домино" я долго вздыхал, нежно глядя на фирменные "арийские" футболки (это были, понятное дело, подделки, но как я о них мечтал!). Финансово эта роскошь мне, увы, была недоступна. На свои сэкономленные я мог купить либо кассету, либо, если поднапрягусь и перестану тратиться на жвачки, — черный напульсник "Ария". Помню свою гордость, когда я первый раз заявился с ним в школу (естественно, учителя тут же заставили меня его снять: не положено!). К напульснику я придумал крутую штуку — отрезал у джинсовой куртки рукава (мама, конечно, устроила скандал, но это уже классика) и шариковой ручкой на спине крупно начертал слово "АРИЯ". Еще было дело: в той же школе подрался со своим одноклассником, который заявил, что "Ария" ворует музыку у британцев из Iron Maiden. И что даже свой фирменный шрифт (написание названия группы) "спионерили" у них же. Нет, я как бы понимал, что одноклассник в общем-то прав. Но признать такое — все равно что предать Кипелова! И потому был учинен мордобой с последующим вызовом моего папы-военного в школу".

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Пройдет много лет, Алекс станет журналистом и расскажет эту историю Валерию Кипелову, когда в 2011 году будет брать у него интервью для "Сегодня".

"Валерий Александрович долго и искренне смеялся, — вспоминает Алекс. — Мне же было чертовски приятно убедиться, что человек, чья музыка и вокал так долго меня восхищали ("Арию" я перестал слушать после ухода из группы Кипелова), оказался хорошим собеседником, абсолютно лишенным какой-либо звездности. Просто хороший мужик, умеющий иронизировать над собой. Кипелов рассказывал, как дрался с "дедами" в армии и как ему в свое время приходилось подписывать бумаги, что он не является служителем культа Сатаны и... не ест детей на обед! Вспоминал, как задолго до "Арии" несколько лет играл на свадьбах с другими музыкантами из популярных в то время групп, чтобы заработать и прокормить семью. И как начинал свою карьеру в обычном ВИА, тогда же подружился с Николаем Расторгуевым. О своей супруге, кстати, говорил с теплотой: "Мы с Галей уже 33 года как женаты. Как раз 12 мая дата стукнет. Жили в одном поселке на окраине Москвы. Ей было 13, мне — 15. Познакомились, и закрутилось. Конечно, за эти годы всякое у нас было: и подъемы, и ссоры. Да и профессия моя накладывала отпечаток. Ревновала к фанаткам — в общем, все как у людей...". Конечно, мне интересно было услышать от самого Кипелова причину его ухода из группы. Обычно музыканты об этом не говорят, но он даже на этот вопрос ответил открыто и честно: "Думаю, я просто устал от ребят-"арийцев", а они от меня. Все-таки 17 лет вместе... Это ж свихнуться можно — изо дня в день видеть одни и те же лица! Кроме того, исчезло взаимопонимание, стали дербанить песни: эта моя, а эта — твоя. Доходило до того, что даже записывались на студиях раздельно. Один приходил, второй уходил. Не было прежнего единого организма. Плюс денежные соблазны от внезапно нарисовавшихся спонсоров. Мне это все, конечно, не нравилось. К счастью, нам всем хватило ума расстаться мирно. После этого лет шесть вообще не общались, после перерыва впервые встретились на юбилейном концерте "Арии". Помню, как поразило признание Кипелова, что из всех видов транспорта он предпочитает метро: "Делаю из волос хвостик, прячу его под воротник, чтоб народ не раздражать, и спокойно еду, — говорил Валерий Саныч. — А если на дачу надо, тогда меня жена отвозит. Бывает, что все-таки узнают в подземке, но это не проблема: пожимаем друг другу руки, я даю автограф — и разбегаемся".

Еще Кипелов рассказал, как художник-самоучка из Колумбии оказался его фанатом и нарисовал обложку альбома "Жить вопреки". ...Запомнилось мне это интервью. Было душевно и честно. Если бы кто-то лет двадцать назад сказал мне, мальчишке-школьнику, который жертвовал завтраками ради кассет "Арии", что буду общаться с самим Кипеловым, я посчитал бы это шуткой".

"Ария" в конце 80-х. Много лет спустя Кипелов (в середине) даст интервью своему поклоннику