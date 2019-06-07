"Спектакль с распределенными ролями": отец Гандзюк прокомментировал суд над убийцами дочери

Пятеро обвиняемых получили от трех до шести лет лишения свободы

Недавно Покровский суд Днепропетровской области объявил приговор обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк: организатор и четверо исполнителей получили от трех до шести лет лишения свободы.

Отец Екатерины Виктор Гандзюк назвал суд и его решение "спектаклем с распределенными ролями". Мужчина возмущен, что пятеро обвиняемых за убийство его дочери получили слишком мягкое наказание.

По данным следствия, экс-участника АТО наняли чтобы запугать Гандзюк. Имя заказчика нападения на суде не объявляли и сообщили только, что активистка ему донимала тем, что публично критиковала. За 5 тысяч долларов Сергей Торбин согласился сломать девушке руки-ноги, еще за три – облить кислотой. Он привлек своих знакомых Васяновича, Горбунова и Вишневского. Непосредственным исполнителем стал Грабчук. Именно он плеснул в лицо активистки серной кислотой, и Екатерина получила химические ожоги более 30% тела.

Обвиняемых задержали в августе 2018 года. Все пятеро подсудимых признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Они признались, что следили за Гандзюк и сами приобрели кислоту и телефонные карточки. В частности, Вишневский нашел объявление для приобретения жидкости, а Горбунов ее купил. Самое большое наказание получил организатор – он проведет за решеткой шесть лет и шесть месяцев. Шесть лет получил Грабчук, Васякович и Вишневский – по четыре года, а Горбунов – три года.

Сейчас по делу остается трое подозреваемых: Игорь Павловский, Владислав Мангер, Алексей Левин. Последний сейчас находится в розыске.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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