Спикер Сената Польши прибудет в Украину: подробности визита

Фото PAP

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский прибывает с визитом в Украину для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Костюхновской битве времен Первой мировой войны, которые состоятся в Волынской области, сообщает Польское радио.

В состав делегации вошли также сенаторы Гражина Штарк, Рышард Бониславский и Анджей Пайонк.

Программа визита предусматривает, что в пятницу вечером спикер Сената встретится с харцерами (польские скауты – Ред.), с которыми запланировано совместное зажжение свечей и молитва на польском военном кладбище в селе Костнюховка Маневичского района Волынской области, где покоятся легионеры, погибшие там во время битвы в 1916-м году.

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В субботу Карчевский осуществит визит в Вовчицк, Куклы, Великую Яблуньку и Маневичи.

В тот же день после полудня спикер Сената примет участие в торжественных мероприятиях в Польском лесу, в торжественной службе, торжествах, посвященных реконструкции часовни памяти польских легионеров, возложении цветов и зажигании свечей. Затем запланирована встреча с организациями поляков, которые живут на Волыни, а также встреча с представителями местной власти.

Ранее сообщалось, что в Киеве открылась выставка уникальных копий карт Украины XV-XVIII веков.

Отметим, что Костюхновская битва – это боевые столкновения, состоявшиеся 4-6 июля 1916 года вблизи украинского села Костюхновка (сейчас Маневичсекий район Волынской области) между войсками Австро-Венгрии и Российской империи в Первой мировой войне. Является крупнейшим столкновением враждующих сторон во время Брусиловского прорыва.

Польские войска, которые были подчинены австрийской армии, насчитывали 5500-7300 военнослужащих, российские войска – около 26000 солдат. Польские легионы выступали в качестве арьергарда австрийской армии. В целом они справились с задачей – задержать продвижение российских войск. В этой битве потери польских войска составили около 2000 солдат убитыми и ранеными.

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