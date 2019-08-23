Справедливые тарифы на уголь спасают государственные шахты от разорения — эксперты

Украинским горнякам начали возвращать долги. Два месяца работники государственных шахт не получали зарплату. Накануне деньги им перечислили, но не все – необходимо еще 310 млн гривен.

Государство не может полностью содержать госшахты. "Сегодня" выяснили, что привело к обнищанию и почему теперь это проблема не только шахтеров, но и каждого украинца.

Вместо современных комбайнов на многих шахтах до сих пор используют отбойные молотки. Это устаревший, опасный инструмент. На государственных шахтах люди до сих пор рубят породу вручную, без помощи техники.

"Это просто позор, это унижение шахтеров", – говорит председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

К обнищанию шахтеров привело так называемое ручное регулирование стоимости угля, которое действовало до 2016 года. Цену, по которой его продают электростанциям, устанавливал не рынок, а спускали "сверху", от Минэнерго. Эта цена была занижена как минимум вдвое.

"Цена иногда устанавливалась около 400 гривен за тонну. Притом что себестоимость добычи на государственных шахтах составляла и составляет около 3700 гривен за тонну", – говорит председатель Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Разница между себестоимостью и ценой впечатляет. Зачем Минэнерго вредило государственным шахтам? Это делали умышленно, уверены эксперты. От цены угля зависит стоимость электроэнергии. Дорогое топливо – это мизерные доходы некоторых предприятий.

"Ферросплавные заводы еще при правительстве Азарова получали специальный тариф на электроэнергию. То есть он отличался от общих тарифов на электрическую энергию", – рассказывает председатель Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

А платили за все украинцы. Чтобы шахты из-за убытков не закрылись, им выделяли миллиардные дотации. Из бюджета, а значит — из карманов граждан Украины.

"С каждого украинца вытягивалась определенная сумма денег для того, чтобы перекрыть эту вот несуществующую разницу", – объясняет председатель Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

В 2016 году Нацрегулятор утвердил формулу определения цены отечественного угля. Так называемый "Роттердам+". Ручная регулировка прекратилась. С этой поры и украинский, и импортный уголь стоили одинаково.

"На населении Украины это не сказывалось, это задевало только промышленные предприятия", – объясняет экс-заместитель главы СБУ, бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

Благодаря "Роттердам+" украинские госшахты начали зарабатывать больше, а государственные дотации сократились. После старта энергореформы, в этом году с 1 июля формула перестала действовать. Но даже в условиях рынка звучат предложения занизить цены на энергию для предприятий. Если это произойдет, включается эффект домино. ТЭС рискуют обанкротиться, а уголь некому будет продавать.

"Тепловые электростанции, если им снизят тариф на уголь, – они не смогут купить этот уголь из-за границы", – говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Идеи снижения цен на энергию, а затем и на уголь часто становятся предметом манипуляций, говорят эксперты. На самом деле те, кто больше всего кричит о необходимости низких цен на стратегические ресурсы, борется не за снижение тарифов для людей, а за низкие тарифы для некоторых предпринимателей, убеждены эксперты.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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