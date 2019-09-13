США выделили миллион долларов на оборудование для вещания на Крым и Донбасс

Как сообщают в Концерне РРТ, Украина уже установила четыре цифровых передатчика

Фото: rrt.ua

Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом 13 сентября на пресс-конференции посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях в Киеве сказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Крым.Реалии.

"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи", – сказал Кент.

По словам главы отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре передатчика.

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"В июне этого года уже получено четыре современных цифровых передатчика производства немецкой кампании. Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с АР Крым", ­- рассказал он.

Еще семь передатчиков, добавил Семенченко, будут переданы Украине до конца этого года.

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Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины – в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.

Напомним, новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагает не торопиться с запуском русскоязычного телеканала для противодействия российской пропаганде. Он также выразил сомнение в словах президента Владимира Зеленского о том, что русскоязычный канал поможет "вернуть умы людей" на оккупированных территориях.

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