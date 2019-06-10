Стала известна самая распространенная фамилия в Украине

Лингвисты назвали фамилии-лидеры также в Польше, Италии и Франции

Чешские лингвисты проанализировали миллионы фамилий и определили самую распространенную в Украине.

Лидером оказалась фамилия Мельник. Ее носители чаще всего проживают на западе Украины. Сейчас Мельников – более 174 тысяч.

Второе место – у Шевченко. Встретить людей с такой фамилией можно во всех регионах. Примечательно, что в 1990-е Шевченко удерживали первенство.

На третьем месте расположилась фамилия Бойко.

Лингвисты также выяснили, что самая распространенная фамилия в Польше – Новак, в Германии – Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Англии – Смит.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 1 апреля 2019 годачисленность населения Украины составила 42,08 млн человек.

В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".

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