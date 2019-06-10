Стала известна самая распространенная фамилия в Украине
Лингвисты назвали фамилии-лидеры также в Польше, Италии и Франции
Чешские лингвисты проанализировали миллионы фамилий и определили самую распространенную в Украине.
Лидером оказалась фамилия Мельник. Ее носители чаще всего проживают на западе Украины. Сейчас Мельников – более 174 тысяч.
Второе место – у Шевченко. Встретить людей с такой фамилией можно во всех регионах. Примечательно, что в 1990-е Шевченко удерживали первенство.
На третьем месте расположилась фамилия Бойко.
Лингвисты также выяснили, что самая распространенная фамилия в Польше – Новак, в Германии – Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Англии – Смит.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 1 апреля 2019 годачисленность населения Украины составила 42,08 млн человек.
В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стала известна самая распространенная фамилия в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Грод поздравил нового главу украинского государства с избранием и вступлением в должность
Украинский стартап бьет рекорды на Kickstarter
Украинский проект 3D-карт из дерева собрал более 170 000 долларов на Kickstarter всего за 5 дней