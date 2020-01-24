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Стали известны имена 12 человек, которые отправятся в Антарктиду

24 января, 12:15

В числе молодых ученых на континент отправятся две женщины

В Украине определен состав ученых, которые отправятся в Антарктиду, сообщает "Ранок з Україною".

Это – Самая молодая команда полярников за всю историю Украины. Средний возраст группы – 37 лет, что намного меньше, чем в прошлые годы. Через несколько месяцев ученые отправятся на станцию имени академика Вернадского.

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В состав группы вошли две женщины – биолог Евгения Прекрасная из Киева и океанограф Анна Соина из Харькова.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Антарктиде прошло Крещение. Украинские полярники традиционно скупались в бухте Марина-Поинт. Сейчас на континенте – полярное лето. Температура воды в купели на Крещение была на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам, полярникам было весело и комфортно. Пингвины ученым не мешали.

Также "Сегодня" рассказывали о ярком видеообращении, которое полярники записали на Новый год. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.

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Антарктида ученые полярники Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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