Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Стало известно, когда Сенцов получит премию Сахарова

12 ноября, 03:01

Сенцов был выдвинут на соискание премии Сахарова группой Европейской народной партии в 2018 году

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Церемония вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, не так давно освобожденного из российской тюрьмы, состоится 26 ноября.

Соответствующий анонс размещен на сайте Европейского парламента. "26 ноября парламент проведет церемонию награждения прошлогоднему лауреату премии Сахарова Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российской тюрьмы. Церемония состоится в зале пленарного заседания в Страсбурге", – говорится в сообщении.

Сенцов был выдвинут на соискание премии Сахарова группой Европейской народной партии в 2018 году. Инициатор выдвижения Сенцова на премию Сахарова депутат от группы Европейских народников Михаэль Галер ранее отметил, что украинец был награжден "за свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решимость и убеждения в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенство закона и права человека".

Реклама

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова прошлой осенью во время своего незаконного лишения свободы в России.

В тренде
Антициклон Paloma вытеснит из Украины дожди и принесет сильный ветер

Он стал первым украинцем, который получил эту награду, а также ее первым европейским лауреатом почти за 10 лет.

По словам докладчика Европарламента по Украине Майкла Галера, выбор на кандидатуре Сенцова был сделан "за его мирный протест против оккупации Россией его родного Крыма и его голодовку за освобождение всех украинских политических заключенных, заключенных в тюрьмы России".

Однако российские тюремщики отказались пустить на тот момент политзаключенного на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды. Вместо Сенцова Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия тюрьма Украина Олег Сенцов премия Сахарова

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента ЗеленскомуПолитика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
Ваш сын попал в ДТП: харьковский пенсионер отдал мошенникам почти 800 тысяч гривен
Ваш сын попал в ДТП: харьковский пенсионер отдал мошенникам почти 800 тысяч гривенХарьков
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находкуОдесса
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ" – видеоДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...