Стало известно, когда Сенцов получит премию Сахарова

Сенцов был выдвинут на соискание премии Сахарова группой Европейской народной партии в 2018 году

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Церемония вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, не так давно освобожденного из российской тюрьмы, состоится 26 ноября.

Соответствующий анонс размещен на сайте Европейского парламента. "26 ноября парламент проведет церемонию награждения прошлогоднему лауреату премии Сахарова Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российской тюрьмы. Церемония состоится в зале пленарного заседания в Страсбурге", – говорится в сообщении.

Сенцов был выдвинут на соискание премии Сахарова группой Европейской народной партии в 2018 году. Инициатор выдвижения Сенцова на премию Сахарова депутат от группы Европейских народников Михаэль Галер ранее отметил, что украинец был награжден "за свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решимость и убеждения в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенство закона и права человека".

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова прошлой осенью во время своего незаконного лишения свободы в России.

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Он стал первым украинцем, который получил эту награду, а также ее первым европейским лауреатом почти за 10 лет.

По словам докладчика Европарламента по Украине Майкла Галера, выбор на кандидатуре Сенцова был сделан "за его мирный протест против оккупации Россией его родного Крыма и его голодовку за освобождение всех украинских политических заключенных, заключенных в тюрьмы России".

Однако российские тюремщики отказались пустить на тот момент политзаключенного на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды. Вместо Сенцова Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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