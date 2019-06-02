Супрун развеяла миф о безвредности курения кальяна

Супрун заявила, что кальяны опаснее сигарет

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы часто считают кальяны менее вредной альтернативой сигаретам, но кальяны на самом деле опаснее сигарет. Об этом на своей странице сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

"Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опаснее сигарет. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74,1 л дыма", – написала Супрун.

По ее словам, курение кальяна наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных. И точно не является безопасной альтернативой сигаретам.

Супрун уточнила, почему именно кальян курить вредно:

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет. Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме – гипоксию.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Даже одна "сессия" курение кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.

Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний. А также могут рождаться с меньшим весом, чем дети некурящих.

Даже если курить кальян без табака, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет – токсичные вещества попадают в нижние доли легких, повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Курение кальянов представляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Пассивные курильщики тоже страдают, так как находясь в одном помещение с курильщиками кальянов, они вдыхают продукты сгорания.

Также она напомнила, что с 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведения питания.

Напомним, что курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Это требование Евросоюза, которое Украина обязалась выполнить. По прогнозу НБУ, в 2019 году цены на табачную продукцию в Украине вырастут на 19%.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф.

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