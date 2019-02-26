Стало известно, сколько денег прислали в Украину заробитчане за год

В прошлом году доходы трудовых мигрантов выросли почти в два раза

Стало известно, сколько денег прислали в Украину заробитчане за год 2019-02-26T15:04:00+02:00 Украина В прошлом году доходы трудовых мигрантов выросли почти в два раза

Напомним, ранее Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов. По оценкам правительства, на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона граждан Украины. Эта цифра является постоянной, но не фиксированной. В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год.

Как отмечал министр социальной политики Андрей Рева, больше всего украинцев работает в Польше – около двух миллионов человек. Из них около миллиона человек работает официально, но лишь 400 тысяч из них платят единые социальные взносы в Польше. Ранее Рева предупреждал, что из-за этого большинству "заробитчан" в Польше грозят проблемы с пенсией.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

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