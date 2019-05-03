Стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: какие предметы и когда сдают

Регистрация на дополнительную сессию продлится до 20 мая

Тесты ВНО. Фото: Сегодня

Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

"Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (началась – ред.) 3 мая и продлится до 20-го мая", – говорится в сообщении.

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

- участвовали в АТО и/или в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

- проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

- должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки за государственную итоговую аттестацию) .

Также, в этом году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится внешнее независимое оценивание по немецкому языку, 1 июля – по французскому языку, 2 июля – по испанскому языку, 3 июля – по украинскому языку и литературе, 4 июля – по физике, 5 июля – по английскому языку, 8 июля – по истории Украины, 9 июля – по биологии, 10 июля – по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 году выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны. Журналисты "Сегодня" уже узнали, чем еще отличилось ВНО-2018.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников:

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