Статистика криминальных происшествий лета: угон скота и сутенерство

За лето воры обчистили около 4000 квартир, обокрали более 200 пассажиров в поездах и угнали более 1300 единиц транспорта. Таковы данные официальной статистики Генпрокуратуры. Среди менее "популярных" преступлений зафиксировано около 20 фактов незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, порядка 200 случаев хищения скота и домашней птицы, а в крупных городах разоблачили более 50 сутенеров и подпольных борделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нападения на женщин в Киеве и на территории области: где опасно ходить и как уберечься

В течение всего сезона в соцсетях появлялись сообщения украинцев, которые стали жертвами воровства в поездах.

"Криминальных происшествий, к сожалению, немало: и воровство личных вещей, и драки, — рассказали нам в "Укрзализныце". — Был даже случай, когда пьяная компания сбросила проводника с поезда. Ведь сейчас в поездах нет полиции — между УЗ и МВД нет договоренностей о такой услуге, которая, кстати, была несколько лет тому назад. Также в последнее время мы стали чаще фиксировать кражи нашего подземного имущества. Воры выкапывают кабели, режут и сдают в качестве металлолома. Все это напрямую влияет на качество и безопасность железнодорожного трафика".

В Нацполиции нам рассказали, что сезонные преступления, как и в целом тенденции, тщательно анализируются ради того, чтобы уже в ближайшем будущем максимально снизить их число. С недавних пор делает такой анализ и составляет прогнозы возможных рисков Управление криминального анализа, созданное в прошлом году.

"Поскольку лето — это традиционно отпускной период, то наблюдаются посягательство на жилье, а точнее, на имущество тех людей, которые уехали из него на отдых. Для нынешних воров практически не существует замка, который бы они не смогли вскрыть. Вопрос лишь во времени, которое они потратят на механизм, — говорит начальник управления Денис Пефтиев. — Угон транспорта также считается более сезонным, летним преступлением. Летом гораздо проще скрыть или незаметно вывезти угнанную машину или даже разобрать ее на запчасти. Но уже есть и очень полезные наработки: две недели назад в Днепре открылся ситуационный центр с интеллектуальной системой видеонаблюдения. Ранее такой центр заработал в Мариуполе. Так вот, в Мариуполе сезонное число угонов снизилось практически до нуля! Суть в том, что эта система за мгновение вычисляет все действия угонщиков. Это не просто распознавание номера авто — это распознавание автомобиля по его некоторым особенностям".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления: разведка сообщила любопытные детали

К этому Пефтиев добавляет, что сезонным считается незаконное выращивание конопли и мака, рейдерские захваты агропредприятий, браконьерство и нелегальная миграция:

"Сейчас одно из приоритетных направлений — это борьба с наркопреступностью. Так вот, чтобы эти меры были эффективными, мы начали активно использовать беспилотники, которые летают над полями кукурузы и подсолнечника, выявляя среди них скрытые плантации с коноплей".

Сезонные преступления бывают и курьезными. Так, в Житомирской области был случай, когда компания спонтанно забралась в частный хлев, заколола свинью и выкрала тушу ради того, чтобы сделать шашлык.