Статистика украинской семьи: кто в доме главный и сколько у него домочадцев

Большинство семей в Украине бездетны, живут в крупных городах и имеют собственное жилье. "Сегодня" проанализировала данные Госслужбы статистики об украинских домохозяйствах состоянием на 1 августа этого года и выяснила, из скольких людей состоят семьи в нашей стране и кто в них главный.

Размер семьи

По данным официальной статистики, в Украине свыше 14,9 млн семей (см. инфографику). Их количество, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 51 тысячу. Подавляющее большинство живет в городах: 39% — в крупных населенных пунктах (более 100 тысяч человек), 28% — в более мелких, а остальные — в селах. В Госстате отмечают, что для запада страны характерны более крупные семьи — здесь, в среднем, на одно домохозяйство приходится 3—3,5 человека. Самые маленькие семьи — в Кировоградской, Луганской, Черниговской и Донецкой областях.

Большинство членов семей — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 59 лет. Их больше половины. Меньше всего подростков (14—17 лет) — всего 4%.

"Женщин-пенсионеров у нас 16%, а мужчин — 8%. В сельских домохозяйствах людей пенсионного возраста больше, чем в городе: 26% против 23%", — говорят в Госслужбе статистики.

При этом в каждое пятое домохозяйство, как и в прошлом году, входит молодая семья, где мужчина и женщина моложе 35 лет. Однако в большей части семей (62%), как и раньше, детей нет. И больше всего таких домохозяйств сейчас, на удивление, в селах. Наконец, по количеству домохозяйств, состоящих только из одного человека, лидируют Черниговская, Хмельницкая, Винницкая и Днепропетровская области (их здесь от 37% до 44%).

Жилье

У подавляющего большинства семей, независимо от того, сельская или же городская это местность, есть собственное жилье (95%). Арендуют дом или квартиру, по официальной статистике, только 4%. Однако отмечается, что жилплощадь у 39% семей ниже санитарной нормы (13,65 квадратных метра на человека). В больших городах почти половина домохозяйств столкнулись с этой проблемой, а в селах от нехватки места страдает треть.

"В частности, жилая площадь четверти домохозяйств колеблется от 9 кв. м до 13,65 кв. м на одного человека. Но почти в каждом десятом случае — это даже менее 7,5 кв. м", — добавляют в Госстате, сравнивая эти цифры с европейской статистикой.

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Там от этой проблемы страдает около 17% семей. Антилидером Европы по количеству "квадратов" на человека называют Румынию, где в перенаселенном жилье обитает 48% домохозяйств, а лучше всего ситуация обстоит на Кипре и Мальте (2,4% и 2,9% соответственно). При этом каждая пятая украинская семья живет в домах, которые построили еще в 1960 году, а 70% — в домах 1960—1980-х годов. Жильем, которое появилось уже в независимой Украине, владеют только 11% домохозяйств.

Тем временем более половины украинцев все же довольны своими жилищными условиями. В больших городах такой точки зрения придерживаются 63% семей, а в селах — 45%. При этом в сельской местности почти у половины в жилье нет канализации и ванны/душа. В то же время недовольны своим жилищным положением только в 15% домохозяйств.