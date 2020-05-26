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Степанов и Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

26 мая, 09:04

Сергей Мартынец

Эпидемия в Украине пока идет ровно – без вспышек и спада заболеваемости

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно ситуации с эпидемией коронавируса в Украине. На вопросы журналистов ответят глава ведомства Максим Степанов и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Напомним, на утро 25 мая в Украине было 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 234 пациента выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 259 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая

Как известно, в Украине снова продлили карантиндо 22 июня. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области. Так, с 23 мая начал ходить общественный транспорт, а с 25-го заработало метро.

А тем временем Максим Степанов отмечал, что за последний месяц в Украине так и не было резкого снижения заболеваемости, наша страна проходит эпидемию в одних и тех же рамках – от 350 до 550 заболевших ежедневно. Он считает, что украинцы еще долго будут применять элементарные средства защиты и социальную дистанцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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