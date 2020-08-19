Степанов рассказал о пересмотре тарифов на медуслуги

Тарифы на медицинские услуги на следующий год обязательно будут пересматриваться. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.
Он также пообещал, что в тарифы "будет заложена справедливая зарплата" для врачей.
"Если мы говорим о пересмотре тарифов (на медицинские услуги. – Ред.), конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать. При составлении этих тарифов... будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена", – сказал глава Минздрава.
Причем, по его словам, увеличение зарплаты коснется как врачей и среднего медицинского персонала, так и младшего.
Степанов также добавил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время карантина. Так, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, условия обучения в школах будут зависеть от карантинной зоны, в которой находятся учебные заведения: в школах в "красной" зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться в онлайн-режиме, учителям "зеленой" и "желтой" зон разрешат проводить уроки без масок.
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