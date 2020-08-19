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Степанов рассказал о пересмотре тарифов на медуслуги

19 августа, 23:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Минздрава пообещал заложить в тарифы повышение зарплаты для медиков

Тарифы на медицинские услуги на следующий год обязательно будут пересматриваться. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.

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Он также пообещал, что в тарифы "будет заложена справедливая зарплата" для врачей.

"Если мы говорим о пересмотре тарифов (на медицинские услуги. – Ред.), конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать. При составлении этих тарифов... будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена", – сказал глава Минздрава.

Причем, по его словам, увеличение зарплаты коснется как врачей и среднего медицинского персонала, так и младшего.

Степанов также добавил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время карантина. Так, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, условия обучения в школах будут зависеть от карантинной зоны, в которой находятся учебные заведения: в школах в "красной" зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться в онлайн-режиме, учителям "зеленой" и "желтой" зон разрешат проводить уроки без масок.

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медицина тарифы Минздрав Максим Степанов
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