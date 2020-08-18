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В Минздраве рассказали, как будут работать школы в разных карантинных зонах

18 августа, 15:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Учителям "зеленой" и "желтой" зон разрешат проводить уроки без масок

Условия обучения в школах будут зависеть от карантинной зоны, в которой находятся учебные заведения. Об этом во время конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Так, по его словам, в школах в "красной" зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться в онлайн-режиме, учителям "зеленой" и "желтой" зон разрешат проводить уроки без масок.

"В то же время в "оранжевой зоне" мы дадим рекомендации учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – сказал Ляшко.

При этом Ляшко не исключает, что Минздрав пересмотрит рекомендации по организации противоэпидемических мер в заведениях образования в период карантина.

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"На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ. Там будут рассматриваться вопросы о том, нужно или не нужно тестировать учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", - сказал санврач.

Говоря об утвержденных рекомендациях Минздрава, Ляшко напомнил, что, в частности, к работе не рекомендуется допускать работников образовательных заведений с температурой тела более 37,2 градуса.

Более подробно читайте в материале: Учеба в школах с 1 сентября: Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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школа Минздрав Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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