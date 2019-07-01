Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Студенты-медики массово отказываются сдавать экзамены по американской системе

1 июля, 16:47

Будущие врачи говорят, что учились по совершенно другой программе


В Харькове вместо экзаменов студенты-медики вышли на акцию протеста. Будущие врачи бойкотируют экзамен по основам медицины. Мол, весь год учились по одной программе, а тестирование должны проходить совсем по другой. В Министерстве здравоохранения призывают не срывать международного экзамена.

Сотни студентов из медицинских вузов Украини собрались под стенами министерства здравоохранения Украины. Они выступают против международного тестирования по американской системе IFOМ, которое должны пройти с 1 по 3 июля.

Такой тест, но пробный, среди врачей-интернов Минздрав провел еще в марте. Успешно пройти его тогда смогли только 3% участников.

Читайте также

А уже в мае, говорят студенты, им сообщили, что этот экзамен является обязательным. Рассказывают, в Америке к IFOМ готовятся минимум три года, а у украинских студентов на подготовку было всего два месяца.

"О том, что мы будем сдавать экзамен, нам сказали в мае. Как за месяц можно подготовиться к экзамену?", – задает риторический вопрос одна из участниц акции под Минздравом.

Вышлы на протест студенты и в Харькове. Там они скандировали: "Стоп, IFOM!" Третьекурсники двух вузов – национального и медицинского, уверяют, что экзамен по основам медицины IFOM нарушает их права.

"Этот экзамен ввели незаконно, за два месяца до его начала. Нам не предоставили материалы, нам не огласили порог "сдал/не сдал",- говорит студентка харьковского национального университета Анастасия Пономарева.

Студенты объясняют: весь год учились по одной программе, а экзамен должны сдавать совсем по другой.

"Например, вопросы о клиническиъ базах диагностики, где используется диагностика каких нибудь маркеров на онкозаболевания, Там (в США) они являются базовыми, а в нашей стране нет даже технического оборудования для того, чтоб это устанавливать," – обьясняет студентка харьковского медицинского университета Марианна Морозова.

Часть студентов Харьковского национального университета экзамен все же решили сдавать. Говорят, используют этот шанс, потому что пересдача стоит немалых денег.

Студенты говорят, они не против медицинской реформы, но такие внедрение требует доработки. К тому же в вузах пока нет необходимой литературы, чтобы подготовиться к экзамену.

"Есть экземпляры, книжечки, которые были закуплены каждым университетом. Я слышал, их цена – до 200 долларов. Но они находятся в библиотеках, ко всем доступа нет", – рассказывает студент Юрий Старчеус.

Поэтому сдать экзамен в таких условиях, говорят учащиеся, почти нереально. А пересдать, мол, предлагают за деньги. Через четыре часа после начала акции к студентам вышел заместитель министра Александр Линчевский. Информацию о деньгах за экзамен опровергает.

По словам Линчевского, медицина в мире одинакова и особых американских подходов не существует. То, что студенты к экзамену не готовы, говорит Линчевсий, – их личная ответственность. А еще, мол, виновата старая система образования, а это уже ответственность самих учебных заведений.

В министерстве здравоохранения призывают не саботировать IFOM. Объясняют, этот экзамен исключает коррупцию, побуждает университеты обновить программы, и – в конце концов, повысить качество медицинских услуг в Украине.

Такой тест в рамках Единого государственного квалификационного экзамена проводится в Украине впервые. Он не имеет целью лишить права студентов на медицинский диплом. Именно поэтому в этом году порог того, кто именно сдал экзамен, определит межведомственная группа экспертов после получения результатов теста. При этом экперты учтут тот факт, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи этого экзамена.

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине введут лицензии для врачейКаждые три года лицензию надо будет продлевать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Харьков, студент, протест, Минздрав, Линчевский

Вы сейчас просматриваете новость " Студенты-медики массово отказываются сдавать экзамены по американской системе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

29 июня, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

Минздрав будет следить за ценами на лекарства: чего ждать украинцам

15 апреля, 07:55

Министерство здравоохранения будет регулировать цены на популярные препараты и лекарства для тяжелобольных

Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

7 марта, 03:34

Такое решение принято в рамках борьбы с устойчивостью к антибиотикам

В Минздраве рассказали, когда врач имеет право нарушить медицинскую тайну

19 февраля, 14:56

Минздрав инициировал важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранения

15 наших звезд, которые умерли молодыми

Как стирать обувь в стиральной машине

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Как перестать потеть

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Появились первые реальные фото Xiaomi Mi Band 4

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

50 способов перенести жару [инфографика]

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

В РФ рассказали, чего ждать от Путина по Донбассу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь