Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на главу ВККС

Судом избраны меры пресечения подозреваемым в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "РБК-Украина".

Так, трем подозреваемым суд избрал ночной домашний арест, четвертому – круглосуточный домашний арест.

"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертому – круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть пять дней", – рассказала она.

Как сообщалось, неизвестные облили зеленкой Козьякова. Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, по предварительной информации, двое неизвестных мужчин облили зеленкой Козьякова и скрылись.

Нападавшим, которые были задержаны 24 ноября, грозит до семи лет тюрьмы.

Не так давно суд избрал меру пресечения подозреваемому в наезде на пограничника в Закарпатской области.

А бывшему коммерческому директору и начальнику отдела поставок предприятия "Сумыхимпром", которых подозревают в масштабных растратах, суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 500,7 тысяч гривен для каждого.