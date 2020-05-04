Суд над фигурантом дела Гандзюк не состоялся: названа причина

Его в очередной раз перенесли по причине отсутствия интернета

Судебное заседание по организатору убийства Екатерины Гандзюк – Игорю Павловскому, который был задержан во время масштабной спецоперации в Херсоне, в Одессе опять не состоялось.

Об этом сообщает общественная организация "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Отмечается, что его в очередной раз перенесли по причине отсутствия интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского.

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"То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета", – говорится в сообщении организации в Facebook.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела.

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