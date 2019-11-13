Суд освободил из тюрьмы организатора покушения на Бабченко

В прокуратуре говорят, что протестовали против такого решения суда

Аркадий Бабченко / Фото: AFP

Апелляционный суд Киева освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию убийства российскогожурналиста Аркадия Бабченко, котрый покинул Украину. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Суд удовлетворил его (Германа, – ред.) апелляционную жалобу, в которой он просил освободить его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", – сказали в пресс-службе.

Какие именно проблемы со здоровьем не позволили Герману отбывать наказание, в прокуратуре уточнить не смогли, сославшись на защиту личных данных.

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Указанное решение суд принял сегодня, 13 ноября. Решение суда, по закону, вступает в силу с момента его объявления. Вышел ли Герман на свободу, в прокуратуре сообщить не смогли.

При этом там отметили, что прокуроры были против такого решения суда.

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Как известно, вечером 29 мая 2018 года на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он умер по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко жив и это была спецоперация Службы безопасности Украины по инсценировке его гибели, чтобы поймать российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

На тот момент глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Им оказался Борис Герман. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста.

Германа арестовали 31 мая 2018 г. 21 августа он признал вину. Был осужден к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства.

В августе 2019 года суд отказался удовлетворить прошение Германа об освобождении по состоянию здоровья.

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