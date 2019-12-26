Обвиняемый в гибели спецназовцев ВСУ освобожден, его готовят к обмену

Николай Бутрименко. Скриншот

На днях Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года и теперь стало известно об освобождении пособника боевиков Николая Бутрименко, которого обвиняется в гибели спецназовцев ВСУ. Об этом сообщила в Facebook координатор медийной инициативы за права человека, правозащитница Ольга Решетилова.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвиняется в организации расстрела двух групп 3-го полка (спецназа) 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, т.е. "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – написала она.

Решетилова отметила, что сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с будущим обменом.

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"Для меня, как человека, который уже не первый год занимается проблемой безнаказанности и установления истины в связи с войной, это очень непростая дилемма. Они убивали и пытали, совершали теракты, захватывали здания, организовывали противодействие украинской армии ... Некоторые из них являются живым свидетельством российской агрессии. С другой стороны невинные люди, которых годами держат на подвалах, некоторые из них не имеют никакой связи с родными, кто-то из них идейно проукраинский, кто-то просто стал жертвой обстоятельств. Но все они надеются, что государство Украина их вытащит из плена. И если мое государство принимает решение вытаскивать своих людей хоть и такой высокой ценой, я приветствую это решение государства", – сказала правозащитница.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Елена Яркина пояснила, что освобождение Бутрименко связано с договоренностями Минской группы, которого включили в списки на обмен, передает "Радио Свобода".

"Насколько понимаю, он поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть, он не поедет сам домой – будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать, когда будет старт на обмен", – сказала она и добавила, что обвиняемый все равно обязан будет прибыть в суд 15 января или принимать участие в судебном заседании по видеосвязи.

Как сообщали новости "Сегодня", Николай Бутрименко, выдавший боевикам "ДНР" украинских спецназовцев, был осужден в мае этого года. Суд признал, что Бутрименко был причастен к гибели двух групп бойцов украинского спецназа в июле 2014 года. Он донес командованию боевиков так называемой "ДНР" о пребывании на окраине села Латышево украинских военных. После чего усиленной мобильной группой террористов были убиты восемь и взяты в плен семеро кировоградских спецназовцев.

Отметим, что обмен пленными должен состоятся до конца года по формуле все установленные на всех установленных.

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