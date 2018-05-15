Суд по делу боевика Лусварги перенесли: стала известна причина

Заседание должно было состояться в Павлоградском районном суде Днепропетровской области

Суд по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР", перенесли с 15 мая на 12 июня, передает "Радио свобода".

Заседание должно было состояться в Павлоградском районном суде Днепропетровской области.

Причиной отсрочки стала неявка адвоката Валентина Рыбина в суд. В заявлении он сообщил, что дата совпала с другим судебным заседанием, которое требовало его присутствия.

На заседании 15 мая суд должен был начать рассмотрение дела по существу. Обвинение заявляло, что в зависимости от того, признает ли Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей), или сокращенном порядке.

Напомним, 25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

4 мая 2018 года представители националистической организации C14 задержали в Киеве бывшего Рафаэля Лусварги. Лусварги схватили на территории посольства Бразилии Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал боевика "Л/ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.