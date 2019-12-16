Суд разблокировал переход армии на новую систему питания – Минобороны

Переход на систему продовольственного обеспечения по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ ВСУ

Столовая / Фото: Facebook

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания. Об этом в сообщает пресс-служба Минобороны.

"Следует подчеркнуть, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ Вооруженных Сил Украины, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, разнообразит и значительно улучшает качество пищи. При разработке концепции системы был учтен опыт организации питания миротворческих контингентов, в том числе армий государств – членов НАТО, используют рацион в соответствии с энергозатрат военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на сегодня, на новую систему продовольственного обеспечения переведены уже 73 воинские части ВСУ. Большинство, а именно 285 военных частей должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено.

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Как известно, переход на новую систему питания в украинской армии начался в 2018 году и предусматривает увеличение набора продуктов с 30 до почти 400 единиц и значительное улучшение уровня и качества питания военнослужащих.

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В частности, в рацион защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка, новая система питания бойцов ВСУ – по каталогу – оправдала себя.

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