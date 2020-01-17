Суд заморозил почти 250 млн гривен сына Януковича

Александр Янукович / Фото: Сегодня

Следственный судья арестовал 247 млн ​​грн ликвидированного "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, соответствующее решение было принято 13 января по ходатайству прокурора.

Кроме того, было решено передать деньги в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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В связи с этим Офис генпрокурора поручил АРМА выполненить постановление суда, а "Международному инвестиционному банку", на счетах которого лежали средства, – перечислить указанную сумму на счета Нацагентства.

"Изучается вопрос законности нахождения средств ЧАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ОАО "Международный инвестиционный банк" и устанавливаются причастные к этому решению", – отметили у генпрокурора.

В апреле 2018 года в СМИ появилась информация, что со счетов банка Януковича-младшего пропали два миллиарда гривен. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд гривен на счетах ВБР, но сейчас этих средств на счетах уже нет.

Напомним, в январе прошлого года так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

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