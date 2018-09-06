Супрун развеяла миф о кактусах возле компьютера

Сегодня, 04:01

Также она призвала не верить в "информационные вбросы" и включать критическое мышление, используя факты, а не эмоции

facebook.com/ulanasuprun
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о кактусах, которые спасают от излучения, если их расположить рядом с компьютером. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вспомните обычный стационарный компьютер – большой монитор, блок, который гудит и куча разных выключателей и кнопок. Неизменный атрибут почти у каждого такого устройства – несколько горшков с кактусами, что расставленны вокруг. Миф утверждает следующее: вроде кактусы – растения, которые лучше растут, поглощая радиоактивное излучение. Будто именно оно в избыточном количестве поступает от монитора компьютера и наносит большой вред здоровью. А кактусы способны его поглощать и каким-то образом нивелировать этот вредное воздействие. Как именно – науке не известно. Ведь не существует ни одного научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало этот миф. Ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования", – написала и.о. министра здравоохранения.

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Также она призвала не верить в "информационные вбросы" и включать критическое мышление, используя факты, а не эмоции.

Кроме того, Супрун рассказала о самых распространенных признаках лживой информации: отсутствие конкретики, деталей, источника информации и альтернативных мнений.

"История с кактусом – достаточно невинный пример. Но похожее искажение информации, которое становится популярным, может быть использовано для более опасных для здоровья и жизни манипуляций", – добавила Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульян Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от отравления грибами, а также рассказала о влиянии сладкого на организм человека. По ее словам, сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров могут способствовать появлению сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.
кактусы, компьютер, защита, супрун, радиация, миф

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"Сегодня"

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