Сын Порошенко тайно служил на Донбассе: появились подробности

Глава государства не стал отговаривать сына, но предупредил об одном очень важном моменте

Алексей Порошенко. Фото: Сегодня

Сын президента Петра Порошенко Алексей в 2014 году добровольно отправился служить в Вооруженные силы Украины на Донбасс. Об этом сообщила в Facebook его жена Юлия, опубликовав обращение некого Виталия Александровича, знакомого с ситуацией.

Сама же супруга сына президента показала фото Алексея Порошенко в военной форме и написала: Теперь можно (раскрыть секрет службы супруга – ред.). Маленькому Пете было 2 месяца".

В свою очередь в самом сообщении о его службе указывается, что президент Украины очень опасался захвата в плен своего сына.

"Время, наверное, уже и мне проговориться и рассказать о том, что знал еще с лета 2014 года. Здесь все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам, добровольно, пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и верховного главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором для армии и населения страны", – говорится в сообщении.

Как мы писали еще в сентябре 2014 года, жена президента Украины Марина Порошенко подтверждала, что ее старший сын воюет в зоне АТО.

Отметим, что это сообщение было написано, в том числе, из-за истории с непрохождением военной службы оппонентом Петра Порошенко Владимиром Зеленским. В предвыборной гонке всплывала история, что якобы кандидат в президенты не являлся по повесткам в военкомат в 2014 году. В Минобороны рассказали о службе Зеленского в ВСУ.

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