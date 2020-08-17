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Сытник заявил, что НАБУ сотрудничает с ФБР по "делу ПриватБанка"

17 августа, 18:14

Геннадий Петренко

Глава НАБУ на брифинге заявил о меморандуме с ФБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины сотрудничает с ФБР по делу о выведении денег из ПриватБанка. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в ходе брифинга, передает НВ.

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В частности, во время отчета о результатах работы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в первом полугодии 2020 года Сытник указал, что между организациями подписан меморандум о сотрудничестве.

"У нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать. Даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу", – сказал Сытник.

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При этом подробностей о ходе расследования Сытник раскрывать не стал.

Напомним, ранее государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний. Банк требует возмещения убытков от схем, несущих признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами.

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ФБР НАБУ САП Артем Сытник
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